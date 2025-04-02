轟藍委禍國殃民突破同溫層　律師談罷免：「這3種人」已無法容忍

▲國民黨團。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免烽火連台，進入二階的罷免案分別有35位藍委、8位綠委。對此，律師黃帝穎今（2日）表示，社會清楚大罷免是針對「禍國殃民」立委，因此獲得公民熱烈回響，相反的，國民黨罷綠委明顯未獲社會共鳴。他認為，藍委「禍國殃民」突破同溫層，讓經濟選民、知識選民、民主公民無法容忍。

黃帝穎表示，罷團推動大罷免，全國超過35藍委進入第二階段，國民黨則反制提案罷免8綠委，但社會清楚大罷免是針對「禍國殃民」的立委，因此公民罷免藍委獲得大街小巷熱烈回響。

黃帝穎認為，相反的，國民黨罷綠委明顯未獲社會共鳴，反而涉及抄名冊、有超過1700死者連署的偽造文書罪，國民黨台南市黨部莊姓副主委及劉姓黨工即因偽造文書，遭法院裁定收押禁見。

黃帝穎強調，藍白惡搞擴權法案遭憲法法庭判決違憲、竟癱瘓憲法法庭，更亂刪總預算，藍委的「禍國殃民」突破政治同溫層，讓經濟選民、知識選民及民主公民無法容忍。

最後，黃帝穎點出3重點，第一、經濟選民厭惡藍委擴權，衝擊經濟及投資環境。二、知識選民厭惡藍委亂刪預算，把文化人當要飯的。三、公民厭惡前科犯當總召，擴權違憲後竟癱瘓憲法法庭。

▼律師黃帝穎。（圖／賴清德競選總部提供）