酸政府砸590萬「靠蓬佩奧拉攏川普」壓錯寶　柯志恩：應做好這事

▲立法委員柯志恩 。（圖／翻攝柯志恩臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

美媒爆料台灣一家生技公司向美國前國務卿蓬佩奧支付17.8 萬美元，試圖藉由這位川普前密友拉近跟美方關係。然而，川普政府不僅未予回應，還撤銷了蓬佩奧的特勤保護，讓台灣政府的策略投資付諸東流。對此，立委柯志恩大酸綠營「如果民進黨對美情報做的好的話，就不會投資在龐身上」。

國民黨立委柯志恩表示，這次事件透露了「川普執政風格是隨時變，隨時翻臉，只因為龐佩奧極度反中，民進黨就投資他，以為對台灣有利，但川普的風格是一切以利益為上，且在川普上一任的後期，川普和龐佩奧就已經有一些嫌隙，因此大酸：「如果民進黨對美情報做的好的話，就不會投資在龐身上」。

國民黨高雄市議員白喬茵也有同樣的看法，認為賴政府在外交策略上的魯莽，在國際局勢動盪之際，每次選擇都更應該審慎評估，並透過多元渠道經營國際關係，確保國家利益的長遠發展。白喬茵進一步解釋她認同台灣在國際社會面臨許多打壓與困境，尋求與美國深化合作是合理且必要的策略。不過蓬佩奧事件反映出台灣過度依賴特定個人進行外交斡旋的風險，尤其是透過已卸任的政治人物來影響現任政府，可能導致外交資源錯置。

▲立法委員柯志恩與市議員白喬茵（右）。（圖／翻攝臉書）

因此進一步建議台灣應採取多元化外交策略-多角經營，不應過度依賴單一國家或特定政治人物。像是強化正式外交管道：透過現有的美國官方機制，如AIT、美國國會、智庫等，建立穩定且可長期維繫的合作關係。第二、加強對美政治生態的研究：設立專門團隊追蹤美國內政變化，掌握兩黨政治動態，避免錯誤投資外交資源。第三、拓展多邊與區域外交：除了美國外，應深化與歐盟、日本及其他民主盟友的合作，降低對單一國家的依賴，提升國際影響力。

根據Fortune Herald報導，台灣一家生技公司在2024年12月向蓬佩奧支付了17.8萬美元，費用涵蓋演講費等多項支出，顯示台灣政府在川普回歸政壇後，希望透過與蓬佩奧建立更緊密的關係，以影響美方決策。隨後，蓬佩奧於2025年1月訪台，參加由福和會所舉辦的「台美關係論壇」，並在台灣政商界高層陪同下，造訪這家生技公司，而該公司負責人也向美方代表表達合作期待。只是川普1月就職後，川普政府就立即宣布取消其特勤保護，並透過內部人士放話，強調「影響力不能被收買，尤其不能透過被棄用的人物購買」。

▲美國前國務卿蓬佩奧參加520總統就職典禮。（資料圖／記者湯興漢攝）

川普的舉動可解讀為川普對蓬佩奧的不滿，認為他未經授權利用「川普品牌」牟利，並試圖在外交場合擴大自身影響力，也顯示了川普對忠誠度與品牌控制的高度重視。報導稱，「川普不僅要求絕對的忠誠，更要求對其品牌的絕對掌控。任何未經授權使用川普名字進行交易的行為，都是不可接受的。」對於蓬佩奧而言，這次遭到切割，顯示他在川普世界裡已經徹底失勢。

對台灣而言，此舉則反映出台北政府的誤判，錯將蓬佩奧視為通往川普核心圈的橋樑，最終未能換來預期的外交紅利，反而暴露出台美關係中的權力變化與潛在風險。報導形容，此事是「地緣政治策略中的一場昂貴賭局」，突顯台灣在外交決策上須更加謹慎，以免重蹈覆轍。