快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

▲川普宣布對等關稅，針對台灣課徵32%關稅。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日下午（台灣時間3日凌晨）正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，表示美國將依據各國對美課徵的關稅水準，反向課徵對等的一半稅率，當中針對台灣課徵達32％關稅。川普強調，這項措施旨在終結數十年來對美國不公平的貿易行為，並鼓勵企業回流美國設廠生產。

在具體國家稅率方面，川普指出，台灣目前對美國課徵64％的關稅，因此美國將對台灣產品課徵32％的關稅；中國課徵67％，美國將課徵34％；歐盟課徵39％，美國將課徵20％；日本課徵46％，美國將課徵24％；南韓課徵50％，美國則將課徵25％關稅。

川普在記者會中表示，「今天我們是為美國工人挺身而出，我們終於把美國擺在第一位。」他進一步指出，「我們今天的行動，也是為了支持我們偉大的農民與牧場主，這些人長期受到世界各國的壓迫。」

川普特別點名加拿大對美國乳製品課徵的關稅，直言這對美國農民與整個國家極不公平。他說，「我們對像加拿大與墨西哥這些國家提供了大量補貼，好讓他們能繼續營運，這是不公平的。」

川普說，「我們會向他們課徵大約是他們對我們課稅的一半。這不是真正完全對等的關稅，我本來可以這麼做，但對很多國家來說會太艱難，我們不想這麼做。」

川普進一步說明，這項政策的目的是重塑美國的貿易關係，「讓這個國家能夠再次公平競爭」。同時他強調，這並非完整的對等關稅，若企業願意到美國本土設廠生產，將可完全免除這些關稅，「只要你來美國設廠，就不需要繳任何費用。」