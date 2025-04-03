銀行群組內「宣傳大罷免」被踢群　他酸：看來台灣沒救了

▲民進黨提供大罷免棒球帽及手搖旗。（圖／翻攝邱志偉臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名在銀行任職的網友，在公司群組內PO出大罷免的相關資訊，卻被同事酸不如花時間處理詐騙等，最後慘遭踢出。該名網友將過程PO網抱怨，卻又被引來其他網友攻擊，最後嗆「謝謝各位草的指教，看來台灣真的沒救了」，隨後該帳號也關閉。

該名網友將銀行群組內的對話截圖PO出。他在群組內表示，「大罷免救台灣，二階連署還缺XX銀行各位一票」，並透露已在分行說服很多人，相信群組內的大家也可以。

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此時，有其他行員表示，群組內應該不適合分享政治相關的文章，也有人說一線人員都在忙著阻止詐騙，哪有閒情逸致搞罷免，不如好好去抓詐騙，也有人質疑該名網友是否為銀行的人員，「在這宣傳政治的就覺得很瞎」、。

事後，原PO將對話截圖PO出表示，他因為焦慮而在公司群組宣傳，沒想到銀行內草這麼多，讓他不到半小時就被踢出，「小草不是最愛講言論自由，現在連講個大罷免都不行？無法相信大罷免失敗之後台灣會變怎樣，台灣加油！大罷免救台灣！」

然而該文又被網友狂酸，讓他再次於留言處說「謝謝各位草的指教，看來台灣真的沒救了」，並將threads帳號關閉。

該事件被網友轉PO到PTT，引來網友留言「蠢到像反串」、「他們沒阻止你講啊，他們也有踢人的權力」、「不爽自己去創一個」、「青鳥最近動很兇，到處都在拉大罷免，到底是誰會蠢到在工作場合提政治阿XD」、「超可悲…我們公司有人傳大罷免一定被噴爛」、「不支持罷免就是草，邏輯真的太神啦」、「這種在公司群組談政治的真的神煩」、「這些狂熱仔超討人厭的，但他們毫無自覺，沒有人會想幫討人厭的傢伙的忙」。

此外，也有網友發現，一名女網友2月6日時在「建議封鎖名單」的討論串中，PO出該名網友在她泳裝照下方留言「這奶」的截圖，表示該名網友曾到她的threads洗政治文「救王義川不如投基進」，之後又來亂留言，因此認為對方是噁男。