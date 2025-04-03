喊話民進黨「不能只有1種聲音」服務處被灌爆！綠議員解釋了

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊話民進黨「不能只有1種聲音」服務處被灌爆！綠議員黃明太解釋了

▲▼0523_高雄市議會總質詢_民進黨黃明太 。（圖／記者洪正達攝）

▲民進黨高雄市議員黃明太。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨高雄市議員黃明太27日於質詢時表示，兩岸搞到好像非一戰不能解決問題，台灣才2300萬人口，要對抗中國10幾億人口，質問「台灣還有分裂的本錢？」但此番言論引發綠營支持者不滿，甚至有人要求他退出民進黨，導致服務處電話被打到癱瘓。對此，黃明太也發聲回應了。

黃明太27日在議會質詢市長陳其邁時，提到高雄市議會與立法院情況相似，皆為朝小野大，但高雄市府施政未曾窒礙難行，也未曾發動對國民黨議員的罷免，民主政黨應接納多元意見，而不是只能存在單一聲音。然而，部分綠營支持者對此極度不滿，導致黃明太遭受強烈抨擊，甚至有民進黨內人士公開號召支持者打電話至其服務處施壓。

面對壓力，黃明太1日接受《中天新聞》訪問時表示，他知道自己的發言會引起部分民進黨熱愛者的不滿，但沒想到會這麼嚴重，服務處電話被打到癱瘓，但他強調，自己愛台灣，希望台灣能夠更民主、更自由，而不是用極端方式解決政治問題，呼籲支持者理性看待這件事，並希望政府能找到更好的方式解決政治衝突。

黃明太澄清，他並不反對罷免，只是希望台灣人能生活在一個幸福、安定的環境，不要因為政治衝突影響到人民生活和安全，他的建議是發自內心，並希望執政者能夠聽取不同意見，讓台灣更加團結。

黃明太最後強調，他在民進黨內的發言，是希望台灣能夠祥和，不希望台灣社會被撕裂，希望民進黨能夠接納不同的聲音，真正實現民主精神。

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