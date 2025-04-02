LaLaport外「1舉動」最慘噴6000！　議員急喊：已10人挨罰

▲南港LaLaport。（圖／記者林明瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

南港LaLaport正式開幕後，吸引大批人潮搶逛，同時也出現一些亂象。台北市議員游淑慧就指出，已有市民反映，許多人在附近亂丟菸蒂，甚至在廣場吸到二手菸，「提醒民眾亂丟菸蒂被取締的代價很高，最高可開罰6000元。」

游淑慧近日在臉書提到，3月20日盛大開幕的南港LaLaport，開幕短短4天就吸引了20萬人潮，人多也難免會有一些秩序管理的缺失，「上周有民眾來訊向我陳情，LaLaport才一開幕，就發現南港廣場有許多人吸菸並亂丟菸蒂，且廣場上有許多小朋友及長輩會吸到二手菸，希望我能協助改善這個情形。」

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在收到陳情後，她當天就請環保局到場稽查，現場取締告發10件亂丟菸蒂，由於該區還不是公告吸菸區，目前除了靠民眾自發的公德心外，也只能請環保局加強取締，「我也要求衛生局盡快跟LaLaport討論，戶外廣場要不要有禁菸區跟吸菸區的設立。若要將戶外廣場劃設為禁菸區，需要商場的同意。」

最後，游淑慧也不忘提醒，自112年8月15日起，台北市已加重裁罰，亂丟菸蒂的罰款金額為3600元起，最高可罰6000元，「過去曾有民眾因隨意丟棄菸蒂遭罰6000元，而感到相當後悔。因此，請大家共同維護公共環境，讓LaLaport南港成為更友善的休憩空間。」

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