一票人做錯！襪子「到底該不該翻面洗？」　廠商公布正解

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

每個家庭對於洗衣的習慣、規則大不相同，就有網友好奇，「襪子是正面還反面洗？」話題掀起熱議。事實上，台灣除臭襪子品牌WARX就有公布正解；過去也有醫師建議，最好將襪子翻過來洗、晾曬，這樣除了能減少細菌的滋生，也能延長襪子壽命。

有網友在PTT發文提到，從小開始接觸家務的他，發現有些衣服其實要翻面洗，而襪子因為他都是手洗，所以正反面都會洗，但仍好奇求問「大家如果丟洗衣機，會正面還反面洗啊？」

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對此，許多鄉民的答案都是正面，紛紛表示「正面，反面洗我還要把襪子外翻，很不方便」、「正面踩在地面上又接觸鞋底，不是比較髒嗎」、「反面洗得乾淨嗎？」「正面耶」。

然而，正確答案應為「翻面清洗（襪裡朝外）」。台灣除臭襪子品牌WARX官網就指出，清洗襪子前應將襪身展開，避免成球狀，接著把它翻面並放入洗衣袋，這樣能減少襪子在洗衣機內的拉扯，以增加襪子的使用週期。

▲襪子最好翻面洗。（圖／記者李佳蓉攝）

官網也建議，可使用中性洗潔精，然後要單獨清洗，不要跟其他衣物混合，因為襪子上的細菌是衣物當中最多的，「當襪子穿久了，腳上的皮脂就會漸漸覆蓋在襪子的纖維上，一雙穿著8小時的襪子，細菌含量已達百萬。」

還有醫師曾表示，襪子內外材質不同，外層主要是透氣性較好的天然纖維，內層則是彈性較好的化學纖維，孔洞較小、容易卡住髒污，還會有脫落的腳皮和皮脂，這些都是細菌和黴菌等微生物的食物來源，所以「翻面洗」可減少細菌滋生；另外，外層的天然纖維容易因摩擦損壞，因此正面洗的襪子，容易會有彈性變差和褪色的問題，而反面洗則影響不大，能延長襪子壽命。

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