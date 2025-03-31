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高鐵「環保共享傘」即起上線　借傘拿TGo點數

▲▼高鐵推出「高鐵x raingo環保共享傘」活動。（圖／台灣高鐵提供）

▲高鐵推出「高鐵x raingo環保共享傘」活動。（圖／台灣高鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

為響應「2050淨零排放」國家減碳目標，台灣高鐵即日起於高鐵全線12個車站與桃捷、北捷及raingo位於北台灣超過5百個租借站，推出「高鐵x raingo環保共享傘」，為鼓勵旅客加入共享循環行列，高鐵加碼「借傘拿TGo點數」活動，5月4日前租借「高鐵x raingo環保共享傘」，有機會周周獲得TGo點數。
 
台灣高鐵表示「高鐵x raingo環保共享傘」所使用的傘布，都是來自高鐵各車站回收寶特瓶所產生的再生聚酯纖維，並以高鐵企業識別色橘色及灰色為基底設計，於傘上加入減碳意象圖文與文字敘述，宣導民眾透過每次借用，就可為地球減碳750克，此次共打造2000把「高鐵x raingo環保共享傘」，估計可減少約1萬個廢棄寶特瓶，相當於降低約1.5公噸碳排放。

為鼓勵更多民眾投入永續循環行動，高鐵即日起至5月4日止，加碼推出「借傘拿TGo點數」活動，每周前100名租借「高鐵x raingo環保共享傘」者，即可獲得高鐵TGo點數100點，總計送出500組。

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高鐵公司表示，活動期間每周一（4/7、4/14、4/21、4/28、5/5）將透過「raingo」App推播訊息，通知符合資格者並提供TGo點數兌換序號，持該序號於6月30日前至「台灣高鐵」App或官方網站，即可兌換TGo點數100點。

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