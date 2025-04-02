柯文哲今「輸尿管結石」開刀！醫揭危急1情況：腎臟只剩一層皮

▲柯文哲在矯正署人員護送下抵達台北醫院。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲因左腎積水及左側輸尿管結石，今早（2日）進行手術治療。泌尿科醫師呂謹亨就指出，不要輕忽這個「小石頭」，通常腎臟水腫2-6周未處理，就會開始造成腎功能的損傷，接著慢慢萎縮，甚至有可能退化到只剩一層薄薄的皮，完全沒有功能。

呂謹亨在臉書粉專提到，一般來說，輸尿管寬度是0.5公分，如果結石不大，是有機會自己排出的，「很多民眾遇到結石問題，常常希望能靠吃藥、多喝水，自己把石頭排出來，之前該名人被判定可以保守治療，不須緊急手術，合理推測，可能石頭不是很大。」

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他直言，有時候就算是小石頭，可能因輸尿管寬度不夠、結石形狀問題、水分不夠、輸尿管發炎腫脹、輸尿管彎曲等，也無法自行排出，「此時如果腎臟水腫嚴重，就會嚴重腰痠腰痛、血尿、腸胃蠕動不良導致噁心嘔吐，通常病人就會受不了要求緊急手術；但如果過了這時期還沒排出來，腎水腫沒有消，腎臟反而會彈性疲乏，就不痛了！」

不過，呂謹亨表示，這種情況反而更危險，因為腎臟水腫可能會越來越嚴重，而病人自己都不知道，「通常腎臟水腫2-6周沒處理，就會開始造成腎功能的損傷，長久下來腎臟會慢慢萎縮，偶而會遇到，腎臟因為一顆小石頭，退化到只剩一層薄薄的皮，完全沒有功能的狀況。」

最後，他也提醒道，結石就算不想體外震波或是手術治療，還是要持續追蹤，避免無法逆轉的腎衰竭。

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