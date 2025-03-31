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北捷板南線異常！通勤族擠爆月台＋被趕下車　怨車站、APP無通知

▲▼北捷板南線31日傍晚發生異常，大量乘客滯留月台等不到車。（圖／民眾提供）

▲北捷板南線31日傍晚發生異常，大量乘客滯留月台等不到車。（圖／民眾提供）

記者袁茵／台北報導

台北捷運今（31日）晚下班尖峰時段再爆出異常！諸多網友爆料，板南線的月台擠滿人潮，卻不見捷運列車，且月台螢幕未顯示下台車的預定時間，跑馬燈僅顯示「維持秩序避免推擠」，且APP也不見異常通知。對此，台北捷運公司回應，傍晚5時38分板南線一部列車到站後無法自動開門，須改手動開門，因此列車停靠作業時間較長，目前已恢復正常班距。

有網友在PTT以「北捷藍線有卦嗎」為題發文，內容表示「月台塞爆了車都不來，沒有下班車的預定時間，只有月台燈一直閃，跑馬燈只剩維持秩序避免推擠」。另也有一名鄉民質疑「捷運突然停車該注意什麼」，提及自己卡在捷運上，列車突然停車。

此外，有下班時間欲從善導寺站搭車返家的張小姐透露，自己於晚間6時21分左右要搭車，不久後被廣播要求下車，且還有保全人員驅趕乘客，月台也已經擠滿人潮，自己等了3班列車才終於搭上車返家。

另一名欲從南港展覽館搭車的陳先生指出，月台人潮比往常下班時間還要擁擠，自己從南港展覽館到忠孝復興站花了30分鐘，中間不時臨時停車，且到忠孝敦化站時，一度聽到月台人員稱要管制人潮，然而台北捷運公司的網站或APP卻未有任何資訊。

對此，台北捷運公司回應，傍晚5時38分板南線龍山寺站往昆陽方向，一部列車因到站後無法自動開門，須改手動開門，致列車於車站停靠作業時間較長，後續列車班距經調整，目前已恢復正常班距；至於列車發生異常原因，後續收回機廠詳查。

▲▼北捷板南線31日傍晚發生異常，大量乘客滯留月台等不到車。（圖／民眾提供）

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