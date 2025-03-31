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徐巧芯座車駛入河濱單車道　北市府確定要開罰了

▲▼還錢於民政策說明會台北市中山、松山場-王鴻薇，趙少康，徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨台北市黨部「還錢於民政策說明會台北市中山、松山場」，王鴻薇、趙少康、徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市黨部30日在麥帥一橋下舉辦「還錢於民政策說明會台北市中山、松山場」，包括國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、藍委徐巧芯與王鴻薇等人與會，但多數人都是徒步走到河濱公園會場，僅徐巧芯違規開車進去河濱單車道。對此，台北市松山警分局將開罰車主600元，而水利處將待舉證文書資料備俱後，開罰1200元以上、6000元以下罰鍰。

台北市長蔣萬安31日上午出席「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策說明記者會，會前接受媒體訪問。針對徐巧芯的座車違規開入河濱單車道，蔣萬安表示，「我們就是依照相關的規定，該怎麼辦就怎麼辦。」

而台北市水利處回應，已將相關事證移請警察局依「道路交通管理處罰條例」查辦中，另該車輛違規停放於河濱公園之行為，待相關舉證文書資料備俱，依「台北市公園管理自治條例」第11條第1項第4款進行裁罰，裁罰額度1200元以上、6000元以下罰鍰。

台北市松山警分局指出，經與水利處確認，此車輛確認無申請通行證，已依違反「道路交通管理處罰條例」第45條第1項第16款，開罰車主600元。

▼台北市長蔣萬安出席台北「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策說明記者會。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼台北市長蔣萬安出席台北「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策說明記者會。（圖／記者陳家豪攝）

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