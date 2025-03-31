北捷清潔工「反光背心貼世壯運廣告」　張斯綱憂安全：淘汰廉價宣傳

▲台北捷運全線117個車站的保全與清潔人員穿上有「壯寶」圖案的背心，希望能宣傳世壯運，但卻在反光條上貼廣告，引發外界質疑有安全疑慮。（圖／台北捷運公司提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市、新北市將於5月17日至5月30日舉辦世壯運，但議員質疑宣傳力道不足，台北捷運近日將刷卡感應閘門聲改為「台北歡迎您、雙北世壯運」，還讓117個車站的保全與清潔人員穿上有「壯寶」圖案的背心，卻將廣告張貼在反光條上，使國民黨台北市議員張斯綱喊話，不僅影響工作效率，更有安全疑慮，「如此廉價的宣傳方式應該遭到淘汰！」

台北捷運公司日前表示，隨著「2025雙北世界壯年運動會」腳步接近，全線117個車站的保全與清潔人員穿上有「壯寶」圖案的背心，為比賽增加濃厚氣氛；且台北捷運閘門為世壯運暖「聲」，共有17站、43個特定閘門，刷卡感應閘門進站時，將由「台北歡迎您、雙北世壯運」歡迎聲，取代原本「噹」的鋼琴聲，讓旅客提前感受世壯運氣氛。

但有網友於30日貼出北捷清潔人員照片，只見背心的反光條上貼著世壯運宣傳廣告，表示「尊重每一種職業，清潔人員的工作是清潔，而不是廣告看板。」而底下也有諸多人留言回應稱，「連保全的反光背心都可以拿來貼廣告了，這樣穿反光背心的用意在哪」、「先撇開尊不尊重專業和宣傳問題，反光背心就是為了保護員工的安全才穿不是嗎？用廣告蓋住反光條，不就等同將斑馬線的白色遮住變黑馬線一樣嗎？」

國民黨台北市議員張斯綱也於31日批評，近期有網友及媒體報導，為宣傳即將於5月舉辦的世壯運，台北捷運公司要求全線117個車站的清潔人員與保全人員穿著印有世壯運吉祥物「壯寶」的背心，此舉引發外界質疑為「把基層員工當廣告看板」，而非透過正規且有效的行銷策略推廣賽事，嚴重影響形象。

張斯綱指出，根據市府針對世壯運所做的民調顯示，僅24.2%的市民知道雙北將共同舉辦世界壯年運動會，顯示宣傳效果有限。此外，國內報名者近7成集中在北北基桃地區，國外報名數卻僅達預期的2成，說明整體國際推廣策略與資源配置亟待強化。

張斯綱質疑，清潔與保全人員原本配戴的是具有功能性與辨識度的標準反光背心，目的是在於維護作業安全與專業識別，然而，此次宣傳卻是用貼紙或是別針別在反光背心上，此舉完全未考量反光背心功能性，也喪失其原本的安全與識別效果，不僅影響工作效率，更有安全疑慮，如此廉價的宣傳方式應該遭到淘汰！

最後，張斯綱要求，台北市體育局、台北捷運公司「立即停止不具功能性、無經溝通即強制實施的宣傳背心政策，回歸員工工作需求與安全考量」，並針對民眾對世壯運認知不足的問題，檢討整體宣傳策略，提出更多元、有效且專業的公關與行銷方案，提高民眾參與與國際關注度。

而台北捷運公司31日下午回應，北捷透過人員背心宣導作法，也曾於2023年11月16日至2023年12月15日於台北車站、新埔站、民權西路站及西門站等重點車站宣導扶梯安全時，張貼宣導圖卡於上述車站值勤的保全背心，並未完全遮蔽，不影響背心識別及執勤安全。

▼國民黨台北市議員張斯綱。（資料圖／記者林敬旻攝）