　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北捷清潔工「反光背心貼世壯運廣告」　張斯綱憂安全：淘汰廉價宣傳

▲▼台北捷運全線117個車站的保全與清潔人員穿上有「壯寶」圖案的背心，希望能宣傳世壯運，但卻在反光條上貼廣告，引發外界質疑有安全疑慮。（圖／台北捷運公司提供）

▲台北捷運全線117個車站的保全與清潔人員穿上有「壯寶」圖案的背心，希望能宣傳世壯運，但卻在反光條上貼廣告，引發外界質疑有安全疑慮。（圖／台北捷運公司提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市、新北市將於5月17日至5月30日舉辦世壯運，但議員質疑宣傳力道不足，台北捷運近日將刷卡感應閘門聲改為「台北歡迎您、雙北世壯運」，還讓117個車站的保全與清潔人員穿上有「壯寶」圖案的背心，卻將廣告張貼在反光條上，使國民黨台北市議員張斯綱喊話，不僅影響工作效率，更有安全疑慮，「如此廉價的宣傳方式應該遭到淘汰！」

台北捷運公司日前表示，隨著「2025雙北世界壯年運動會」腳步接近，全線117個車站的保全與清潔人員穿上有「壯寶」圖案的背心，為比賽增加濃厚氣氛；且台北捷運閘門為世壯運暖「聲」，共有17站、43個特定閘門，刷卡感應閘門進站時，將由「台北歡迎您、雙北世壯運」歡迎聲，取代原本「噹」的鋼琴聲，讓旅客提前感受世壯運氣氛。

但有網友於30日貼出北捷清潔人員照片，只見背心的反光條上貼著世壯運宣傳廣告，表示「尊重每一種職業，清潔人員的工作是清潔，而不是廣告看板。」而底下也有諸多人留言回應稱，「連保全的反光背心都可以拿來貼廣告了，這樣穿反光背心的用意在哪」、「先撇開尊不尊重專業和宣傳問題，反光背心就是為了保護員工的安全才穿不是嗎？用廣告蓋住反光條，不就等同將斑馬線的白色遮住變黑馬線一樣嗎？」

▲▼台北捷運全線117個車站的保全與清潔人員穿上有「壯寶」圖案的背心，希望能宣傳世壯運，但卻在反光條上貼廣告，引發外界質疑有安全疑慮。（圖／台北捷運公司提供）

國民黨台北市議員張斯綱也於31日批評，近期有網友及媒體報導，為宣傳即將於5月舉辦的世壯運，台北捷運公司要求全線117個車站的清潔人員與保全人員穿著印有世壯運吉祥物「壯寶」的背心，此舉引發外界質疑為「把基層員工當廣告看板」，而非透過正規且有效的行銷策略推廣賽事，嚴重影響形象。

張斯綱指出，根據市府針對世壯運所做的民調顯示，僅24.2%的市民知道雙北將共同舉辦世界壯年運動會，顯示宣傳效果有限。此外，國內報名者近7成集中在北北基桃地區，國外報名數卻僅達預期的2成，說明整體國際推廣策略與資源配置亟待強化。

張斯綱質疑，清潔與保全人員原本配戴的是具有功能性與辨識度的標準反光背心，目的是在於維護作業安全與專業識別，然而，此次宣傳卻是用貼紙或是別針別在反光背心上，此舉完全未考量反光背心功能性，也喪失其原本的安全與識別效果，不僅影響工作效率，更有安全疑慮，如此廉價的宣傳方式應該遭到淘汰！

最後，張斯綱要求，台北市體育局、台北捷運公司「立即停止不具功能性、無經溝通即強制實施的宣傳背心政策，回歸員工工作需求與安全考量」，並針對民眾對世壯運認知不足的問題，檢討整體宣傳策略，提出更多元、有效且專業的公關與行銷方案，提高民眾參與與國際關注度。

而台北捷運公司31日下午回應，北捷透過人員背心宣導作法，也曾於2023年11月16日至2023年12月15日於台北車站、新埔站、民權西路站及西門站等重點車站宣導扶梯安全時，張貼宣導圖卡於上述車站值勤的保全背心，並未完全遮蔽，不影響背心識別及執勤安全。

▼國民黨台北市議員張斯綱。（資料圖／記者林敬旻攝）

▲市議員張斯綱質詢。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
讓鍾文智落跑　高院法官邱忠義、陳勇松送評鑑
台中飼主開車門丟狗…牠一路追著跑　心碎畫面曝
金秀賢公開1年前錄音證據　寄存證信函「有告知金賽綸不要驚慌」
快訊／遭趕出金秀賢記者會　橫豎怒：追加公開未成年戀愛片
金秀賢爆哭　網洗版狂酸：不要再演了！
金秀賢哭一半「拿水喝、翻稿子」　李怡貞虧討拍：真的沒在演
快訊／詹姆士切割600萬副業　詹醬公司發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

逾7000萬就安基金未符用途「變全民買單」　黃國昌批洪申翰太離譜

緊咬藍黨部主委是抄名冊幕後黑手　李正皓提2疑問：北檢很快就上門

清明前夕祭史明　蔡英文憶往事：攜手團結一起做勇敢的台灣人

「和吳思瑤戰到底！」藍罷團備戰二階　邀黃士修任連署顧問

北捷清潔工「反光背心貼世壯運廣告」　張斯綱憂安全：淘汰廉價宣傳

2026高雄市長？賴瑞隆形象佳好人緣 名嘴界相繼力挺「扶龍王」每週南下

美麗島民調／賴清德恢復軍審　43.6%民眾認對抗統戰、29.2%稱為罷免

美麗島民調／綠營藉罷免完全執政？　54.3%民眾反對、僅38.3%可接受

抓包劉世芳稱「租金補貼凍200億」說謊　藍黨團：只凍結41億元

美麗島民調／「施政滿意度」賴清德55.6%、卓榮泰47.4%　創就任新高

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

逾7000萬就安基金未符用途「變全民買單」　黃國昌批洪申翰太離譜

緊咬藍黨部主委是抄名冊幕後黑手　李正皓提2疑問：北檢很快就上門

清明前夕祭史明　蔡英文憶往事：攜手團結一起做勇敢的台灣人

「和吳思瑤戰到底！」藍罷團備戰二階　邀黃士修任連署顧問

北捷清潔工「反光背心貼世壯運廣告」　張斯綱憂安全：淘汰廉價宣傳

2026高雄市長？賴瑞隆形象佳好人緣 名嘴界相繼力挺「扶龍王」每週南下

美麗島民調／賴清德恢復軍審　43.6%民眾認對抗統戰、29.2%稱為罷免

美麗島民調／綠營藉罷免完全執政？　54.3%民眾反對、僅38.3%可接受

抓包劉世芳稱「租金補貼凍200億」說謊　藍黨團：只凍結41億元

美麗島民調／「施政滿意度」賴清德55.6%、卓榮泰47.4%　創就任新高

中山大學校友總會匯集凝聚力　結合母校引領產業轉型與社會創新

前樂天女孩恢單認「每天惶恐」　掰了酒駕球員尪：離婚不是失敗

美女主播宋燕旻離開3年工作崗位！　突宣佈「重大消息」感性喊話忠實觀眾

中興通訊換帥！女掌門方榕上任　企業成立40年來首位女性董事長

愚人節不要整他們！「開不起玩笑」TOP5星座　第一名會反撲報仇

挨批縱放鍾文智　高院將法官邱忠義、陳勇松送評鑑

蕭敬騰生日「抽幸運粉絲共度」　台上撂話了：我不會讓！

赤楚衛二抵台了！松山機場寵粉合照　車上回味慶生影片

肯德基清明優惠！炸雞桶特價388元　咔啦雞腿堡買一送一

狗是狗、邊牧是邊牧「甘安餒」？專家打臉「用4招」測出毛孩的學霸力

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

政治熱門新聞

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

台獨大師也遭殃！柯建銘轟林濁水「掩護中國多久了」　本人回應了

小微、恩綺31日要出境　劉世芳：一個訂好機票、一個恐有變數

徹底鬧翻？網問郭正亮的兩岸談判是什麼　黃暐瀚：應該是主張被統

美麗島民調／「施政滿意度」賴清德55.6%、卓榮泰47.4%　創就任新高

徐巧芯座車駛入河濱單車道　北市要開罰

以言語效忠敵人　現役軍人最重關7年

民眾黨中央委員異動　張凱鈞遞補

3%軍公教加薪4月入帳？國防部回應了

管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

賴清德備戰「美國關稅戰」　卓榮泰、吳釗燮昨赴總統官邸會商

「綠補選上又怎樣？」　趙少康：國民黨發動罷免

蔡正元控賴清德對陳情婦「叫人把她拖走」　總統府駁：無中生有

捨不得蘇巧慧被罷免　林右昌：一定要把民進黨51席顧好

更多熱門

相關新聞

徐巧芯座車駛入河濱單車道　北市要開罰

徐巧芯座車駛入河濱單車道　北市要開罰

國民黨台北市黨部30日在麥帥一橋下舉辦「還錢於民政策說明會台北市中山、松山場」，包括國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、藍委徐巧芯與王鴻薇等人與會，但多數人都是徒步走到河濱公園會場，僅徐巧芯違規開車進去河濱單車道。對此，台北市松山警分局將開罰車主600元，而水利處將待舉證文書資料備俱後，開罰1200元以上、6000元以下罰鍰。

北捷驚現波伽利歌聲！驚喜原因曝

北捷驚現波伽利歌聲！驚喜原因曝

區桂芝「上央視批賴清德」遭檢舉　蔣萬安力挺：堅定捍衛言論自由

區桂芝「上央視批賴清德」遭檢舉　蔣萬安力挺：堅定捍衛言論自由

2年前租接待中心遭罰　博愛路店王現每月37萬再租「同業」

2年前租接待中心遭罰　博愛路店王現每月37萬再租「同業」

周思齊號召世壯運　統一OB另組隊

周思齊號召世壯運　統一OB另組隊

關鍵字：

北市台北市台北市政府張斯綱台北捷運台北捷運公司北捷世壯運

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

妻外出買尿布　恐怖爸虐待性侵女嬰死亡

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

快訊／躲了21天！金秀賢憔悴現身　「90度鞠躬」語氣顫抖致歉

他精準命中緬甸強震！示警台灣「1情況」要小心

柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥！

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

金秀賢承認「為守護《淚之女王》說謊」淚崩

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面