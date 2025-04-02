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限時6小時！　蔣萬安拍板：永康街5／10日起「每週六日試辦徒步區」

▲▼永康商圈街景,日韓觀光客,小吃,自由行,團客,老外,歇業店面,人潮,拍照留念,上海高記。（圖／記者湯興漢攝）

▲永康商圈將於5月10日起，每週六日下午2時至晚上8時，試辦「永康徒步區」。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於3月市政會議時提出徒步區規劃，並點名永康商圈、中山商圈，但皆引發2商圈不滿，中山商圈3月29日試辦2.5小時封街，更因北捷沒有事先通知里長配套措施，造成當地不滿。蔣萬安昨（1日）會議中裁示，將從5月10日母親節當周起，開始試辦「永康徒步區」，封街範圍從信義路口永康街一路到永康公園，時間定於每週六日的下午2時至晚上8時。

蔣萬安1日召開永康商圈跨局處會議，會議中裁示，自己上個月11日在市政會議提出，將永康街轉為徒步區的構想後，收到了很多迴響，很多市民告知國外旅遊的經驗，許多國家的大城市裡，最繁榮或是最有特色的街區，幾乎都是徒步空間，「這同樣也是我的感受，當我們走在東京澀谷時，都非常享受那種自在走路的心情，因此我決心要將台北市原本以車本位為主的城市設計，慢慢調整為人本位，讓市民有更多安心行走消費的空間」。

蔣萬安提到，這2週自己親自拜訪了永康商圈的2位里長、2位商圈理事長，向對方說明他的想法，更重要的是聽取當地意見，里長們當然反映了改為徒步區對當地居民可能造成的影響，以及各項配套措施的建議。

蔣萬安指出，參考里長與商圈理事長的意見後，經過各局處多次討論，北市府決定從5月初的母親節當周（5月10日起）開始試辦永康徒步區，試辦期間的封街範圍，是從信義路口的永康街一直到永康公園，也就是到永康街14巷，封街時間則定為每週六、日的下午2時至晚上8時。

蔣萬安強調，不能因為商圈發展的考量，犧牲了居民的權益，北市府將從4月起公告一個月，公告期間，所有當地的住戶都可以到指定地點，申請自用車輛的「特別通行證」，凡是有特別通行證的車輛，未來仍可自由進出徒步商圈；此外，因為緊急救難而需要的救護車、消防車、復康車輛也可以進入徒步區。

另外，蔣萬安也說，3月29日台北捷運公司在捷運中山站旁的心中山線形公園，舉辦了一場2.5小時的封街活動，現場也是人潮聚集，大家都很享受這種「行人我最大」的徒步樂趣，目前也在和當地的中山商圈溝通，相信商圈的店家很快就會看清，徒步的消費者才是商圈繁榮的真正客源。

最後，蔣萬安稱，「以人為本」是他對台北市建設的最重要理念，5月母親節那一天開始，希望很多市民能夠去永康街感受那種走在大馬路上的自在感。

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