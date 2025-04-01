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鍾文智「棄1億元保釋金」潛逃！超詭異過程曝光　律師太衝擊

▲「摩坦利」投資公司負責人鍾文智，被控炒作多檔存託憑證（TDR），最高法院昨(12)重判他30年5月定讞 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲鍾文智棄保潛逃，目前已被通緝。（資料照／記者游瓊華翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「連一鮑魚」、「摩坦利投資」公司負責人鍾文智炒作多檔存託憑證（TDR），獲利達4.7億元，被判刑30年5個月確定後，竟棄保潛逃。律師王至德就發文，詳述此案超離譜的過程，更砲轟審判長邱忠義稱「略式裁定」來推責，「如果這中間沒有什麼黑箱的話，那真的是一件非常神奇的重大過失案件，只有一連串的失誤，才會造成這麼離譜的結果！」

王至德在臉書提到，鍾文智因炒作台灣存託憑證，被判刑30年5個月，他先後繳了1億元的保證金，但在判決下來之後才發現，他根本已經跑路了，當初法院裁定，他以8000萬保釋金交保，並要求配戴電子腳環，不過他稱健康問題無法配戴，在改戴電子手環後仍表示會影響治療，就這樣一直到去（113）年10月15日，配戴電子手環的裁定期滿。

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按照規定，對於電子監控設備是否要延長配戴，或者不用配戴，都需要另外開庭審理，並通知檢察官表示意見。若檢察官認為，仍有配戴的必要，就會提出抗告；況且案件雖正由最高法院審理中，但「要不要配戴電子手環」是由高等法院的合議庭來決定，並非最高法院。

「然後奇妙的事情發生了！」王至德接著表示，以審判長邱忠義、受命法官陳勇松、陪席法官蔡羽玄組成的高院合議庭，居然在沒有通知檢察官表示意見的狀況下，自行決定鍾文智不用再戴電子手環了；重點是，正在審理本案的最高法院、檢察官都不知此事，「知道這件事的，只有合議庭的三個法官（或許還有書記官），以及鍾文智跟他的律師知道。」

▲▼高等法院法官邱忠義。（圖／記者林敬旻攝）

▲高等法院法官邱忠義，將被送法官評鑑。（圖／記者林敬旻攝）

王至德坦言，本來發生這種事已經很離譜了，結果邱忠義的回應更誇張，對於邱面對媒體的一番解釋，他進一步用白話文翻譯道，「我沒錯，最高法院沒意見，檢察官也沒說話，而且我是用『略式裁定』，法律沒說不可以，而且行之有年，至於裁定作成之後要怎麼送達是書記官的事，關我屁事。」

這番話讓他不以為然，傻眼表示「我從民國84年開始唸法律以來，根本沒聽過什麼『略式裁定』，我相信九成以上的律師應該都跟我一樣，所以我特別去法學資料庫查了一下，發現歷史上有提到略式裁定的裁判只有4個，對...上百萬的裁判裡只有4個，而且有3個是民事案件，這樣也叫作行之有年？

王至德忍不住反問，「檢察官根本沒有收到通知或裁定書，是要怎麼表達意見？然後書記官就是一個聽法官命令行事的公務員，你沒有給他指示，他是要怎麼作成裁定書送給檢察官？最好笑的是，連高等法院都發聲明來打他的臉，還有如果真覺得有所謂的『略式裁定』，那又何必補公告？這不是自打嘴巴嗎？」

最後，他也質疑，難道檢察官在拿到「要戴電子腳環或手環」的交保裁定之後，都沒有管制？以致於超過期限這麼久之後，也沒人發現「怎麼法院都沒有通知要不要繼續戴？」而且合議庭有三個法官，如果只有其中一個法官疏忽了，那另外兩個法官也應該要提醒一下，「總之，如果這中間沒有什麼黑箱的話，那這真的是一件非常神奇的重大過失案件，只有一連串的失誤才會造成這個離譜的結果！」

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