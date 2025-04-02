共軍愚人節軍演　綠批窮兵黷武：徹頭徹尾是印太地區「麻煩製造者」

▲解放軍公布今日演訓宣傳片、軍演。（圖／翻攝微博）



記者杜冠霖／台北報導

中國東部戰區昨宣布，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊聯合演訓。對此，民進黨1日表示，中共當局一再使用軍事恫嚇、懲獨惡法、經濟脅迫、外交打壓、認知作戰等五大伎倆施壓台灣，試圖要台灣人民屈服，破壞印太和平、窮兵黷武、執迷不悟，中國內部面臨經濟與民生問題重重，不思改善卻耗費鉅資演習，只會招致國內民眾的不幸，以及更多周邊國家的反感。

民進黨中國部指出，中共當局近期不僅對台灣擴大文攻武嚇，更在印太地區進行各種軍事與海上灰色地帶襲擾，試圖改變現狀從中獲利，徹頭徹尾是印太地區的「麻煩製造者」與「和平破壞者」：包含，中國軍艦在紐西蘭與澳洲之間的國際水域塔斯曼海舉行實彈演習。（2025.2）、日本海上保安廳揭露中國海警船今年以來已三度入侵日本領海。（2025.3）、中國船隻在中韓重疊專屬經濟區海域擅立設施、偷設置鋼構物（2025.3）。

民進黨續指，還包含菲律賓漁船在南海執行科學測量時遭中國海軍直升機與海警船滋擾攻擊（2025.1）、中國對菲律賓展開「例行巡航」，還聲稱「正告菲方停止升級緊張局勢」（2025.3）、中國宣布在中越交界北部灣展開為期4天的實彈演習（2025.2）。

民進黨中國部批評，中國內部面臨經濟與民生問題重重，外資外商缺乏信心到必須習近平親自「喊話」、青年失業率居高不下、國內消費與房地產市場仍一蹶不振、更多金融風險與債務危機隨時可能引爆，中國人民看不見未來希望只好選擇「躺平、內卷、出走」。中國政府不思考把更多的心力與資源投入在如何改善自己國內的經濟民生問題，居然還一再耗費鉅資發動軍事演習？這些作為只會招致國內民眾的不幸，以及更多周邊國家的反感。

民進黨中國部強調，面對中共對台灣的明顯惡意，以及對全球和平與國際秩序的公然挑釁，民進黨政府一直在謹慎應對，包括賴清德總統提出「國安17策」、提昇全民防衛韌性、增強國防實力以及擴大經濟全球佈局，都是在強化台灣韌性，以捍衛國家主權、守護民主自由。以「實力」確保台灣能繼續走在「和平、繁榮」的路上。

