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川普政府擬收回晶片補助　要大家「學學台積電」

▲▼台積電,TSMC。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電日前宣布擴大在美投資。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）暗示，他可能取消發放已獲批准的「晶片法」補助，並且希望這些獲益的半導體企業，可以跟上台積電（TSMC）的腳步，擴大在美投資。

《彭博社》引述8名知情人士說法報導，盧特尼克希望，那些因為拜登政府「晶片法」獲得補助的半導體企業，能夠仿效台積電擴大投資，而台積電最近宣布，除了先前承諾的650億美元之外，還要在美國加碼投資1000億美元。

此外，盧特尼克也有意擴大「晶片法」為半導體廠商提供的25%稅收抵免，而這對於大多數企業而言，比直接的資金獎勵更有價值。不過，稅收抵免的重大變革，仍需要由國會通過法案。

▲▼美國總統川普任命的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick。（圖／路透）

▲盧特尼克暗示有意取消已獲批准的晶片補貼。（圖／路透）

盧特尼克先前表示，他有意重新審視「晶片法」，而知情人士透露，他的目標是在不擴大聯邦撥款規模的情況下，增加數百億美元的半導體投資承諾。至於美國商務部，目前尚未回應媒體報導。

2022年，美國國會通過跨黨派法案「晶片法」，提供390億美元的補助，鼓勵半導體產業到美投資，另外包括25%稅收抵免等誘因。

不過，現任總統川普批評「晶片法」是一項糟糕透頂的政策，花了數千億美元卻毫無意義，甚至呼籲國會加以廢除。他1日簽署行政命令，在商務部成立「美國投資加速辦公室」（The United States Investment Accelerator），監管現行「晶片法」的實施，希望促成價值超過10億美元的投資計畫，

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