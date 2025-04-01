慶「台積電進駐」陳其邁送全市好禮：高雄放假2天　下一秒真相曝

▲高雄市長陳其邁感謝台積電的投資 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市為了台積電進駐，市長陳其邁在今天（1日）臨時宣布，將放假2天慶祝！不過這個臨時宣布，似乎讓人感受到高雄議長康裕成常形容他的「陳三歲」上身。

陳其邁在市政會議前接受媒體聯訪，記者詢問在3月31日參觀台積電的感想，而他一開口就是令不少上班打工人們振奮的消息，就是「放假」，他說：「昨天真的是非常的高興，所以在這裡宣布禮拜四、禮拜五高雄市全市中小學都放假一天，開玩笑的，今天是愚人節」。

無預警的「邁式幽默」，當場讓人不知道該怎麼回應！不過陳其邁繼續表示「因為台積電作為全球最大的半導體製造商，尤其在先進製程可以說是獨步全球，也配合未來整個人工智慧產業發展，勢必也必須展開他整個全球布局，其中在南台灣尤其是高雄，即將興建5座2奈米先進製程的工廠，這個將會是跟南台灣串聯，是全球最大、而且技術最先進的半導體的產業聚落。所以我們也希望說，未來能夠加速在整個半導體的生態系，能夠建構成為一個最具韌性，而且規模最大的一個半導體的生態系」。

▲陳其邁說為了慶祝台積電到高雄設廠，放假2天！隨後自己也笑了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁也提到，日前到半屏山看整個台積電的建廠，有不少局長也非常感動，因為在市府服務的4年期間，一切從無到有！他說：「其中也包括土汙的整治、再生水廠的興建，包括都市計畫變更，然後又要走環評程序，也要跟居民溝通等，這些高雄市政府可以說是台積電最好的夥伴，甚至我們市府的工程也都超前於台積電建廠的這些需求，我相信在未來包括在高雄的擴大投資，我常常也勉勵我們的局處首長，如果世界級的廠商投資高雄，我們可以滿足配合他的需求，其他就沒有任何的事情可以難倒我們，所以我們也必須加快這個腳步」。

不過他也對曾經對台積電到高雄設廠，一直冷嘲熱諷看笑話、打槍高雄的的人說：「我們辦到了，以前常講的一句話『機會留給準備好的人』，現在建廠的進度也非常的順利，台積電後來碰到我也常常說，市長你講的機會是留給準備好的人，所以我們高雄已經做足準備，努力往前衝刺」。