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鄭文燦貪污案法官重病住院　桃園地院證實：審判長代理續審

▲前海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪案，桃園地院原受命法官廖奕淳因罹患重病將請長假住院治療，桃園地院證實已由刑庭審判長孫立婷實質代理，圖為鄭文燦上次出庭應訊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）。

▲審理鄭文燦貪污案的法官廖奕淳重病請長假住院治療，案子將由刑庭審判長孫立婷實質代理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪案被起訴，桃園地院原審受命法官廖奕淳上月18日原本欲開庭勘驗市府相關會議記錄，卻於前一周臨時取消庭訊，外傳承審受命法官健康狀況不佳請假，桃園地院今（1）日證實，將由14刑庭判長孫立婷實質代理，積極進行審理程序。

桃園地院行政庭長袁雪華今天下午表示，鄭文燦案原受命法官廖奕淳上月因病取消3月18日下午開庭勘驗會議紀錄，針對法官身體狀況，經院長親自到醫院了解鄭案承辦廖法官病情，目前廖法官已因重病住院多日，待近日取得具體醫囑之診斷證明後，將正式申請長期病假，而鄭文燦案將由刑14庭審判長孫立婷（即原承辦審判長）實質代理，積極進行審理程序。

桃園法界上週傳出，承審鄭文燦案受命法官廖奕淳，疑遭鄭案辯護律師前最高法院法官錢建榮、前高檢署檢察官何祖舜等司法界前輩組成的律師團「震撼教育」，使得廖法官壓力倍增，於退庭時意透露「我會調走的」；也有說法指「廖法官因承審鄭案壓力過大而罹病」，導致後續審判恐生變數，院方已鄭重考慮是否更換法官。

據了解，去年8月27日鄭案被起訴後，桃園地院以人工公開抽籤辦理分案，廖奕淳抽中受命法官，依院方合議庭配置，審判長為江德民，陪席法官為黃皓彥，不料審判長江德民去年因病於10月14日緊急住院，提出診斷證明書說明確有住院治療及休養1年必要，依公務人員請假規則簽請准許請假至今年10月間，並主動請辭刑14庭審判長職務。

因桃院審判長缺額，勢必得變更事務分配，引發桃院內部人士不滿，在法官論壇發文質疑，認為鄭文燦涉弊案是全國矚目，桃園地檢起訴卷宗量龐大，承審法院合議庭勢必得耗費時間傳訊相關被告及證人，審判長於進入審理程序更需掌握訴訟節奏，關乎此案審理速度，因此幾乎無人願意接此燙手山芋。

但桃院於去年11月間決議，承審鄭案的合議庭審判長由刑14庭審判長孫立婷接任，孫於2022年從新竹地檢署檢察官轉任法官，隨後分發至桃院擔任法官，孫已於桃院服務近3年，曾參與敬鵬大火6消防員殉職案，擔任陪席法官。院方根據前次符合資格票審判長排序，篩除鄭案偵查期間審理過檢方聲請監聽、搜索及強制處分法官後，最後決定由孫代理。

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