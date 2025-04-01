桃園砂石車轉彎失控撞斷路燈　駕駛恍神釀禍被自己嚇醒

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一輛砂石車今（1）日行經中壢區吉林路段轉彎時，突然失控撞上路口路燈電桿，直被工廠圍牆擋住才停下，中壢警方到場處理，廖姓駕駛幸好未受傷，警方為其酒測，酒測值為零，廖姓駕駛聲稱是恍神肇禍，至於真正肇事原因則需由警方調查釐清。

▲桃園市廖姓男子今天上午駕駛砂石車行經中壢區吉林路疑似恍神撞上路口路燈，導致路燈斷裂毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市廖姓男子今天上午駕駛砂石車行經中壢區吉林路疑似恍神撞上路口路燈，路燈被撞斷裂毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，36歲的廖姓男子今天上午駕駛砂石車沿吉林路直行往中園路方向行駛，經過北園路口處時，卻突然撞上路口處路燈電桿，當場造成路燈電燈桿斷裂倒地，廖男則飽受驚嚇。中壢警方到場後，廖姓駕駛聲稱並未受傷，疑似恍神分心肇禍，酒測值為零，至於真正肇事原因仍需調查釐清。

▲中壢區吉林路今天上午發生砂石車撞上吉林路口處路燈，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局分局長林鼎泰呼籲，駕駛人應隨時保持注意力集中，切勿疲勞駕駛或分心操作，尤其是大型車輛若發生事故，其後果當更嚴重，行車上路前務必充分休息，養足精神再上路以確保行車安全，維護自己與他人的生命財產安全。