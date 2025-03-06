女友人喪子崩潰！工廠老闆唱歌聊天硬上　急掏百萬想和解不成

▲桃園市謝姓男子去年3月邀請女舊識到工廠辦公室唱歌聊天，事後卻不顧女子反對仍硬上指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子與女子為相識多年之舊識關係，去年3月謝男得知女子因喪子心情低落，邀約女子到其工廠辦公室唱歌聊天，未料竟利用2人共處機會，以體依體型優勢不顧女子極力以手腳抗拒，仍強行性侵得逞，女子事後羞憤不已報警提告；桃園地院審理期間，女子拒絕謝男欲以百萬元和解請求堅持不原諒，法官審結，依強制性交罪，判處謝男有期徒刑3年2月，全案仍可上訴。

檢警調查，謝是桃園市某工廠的老闆，與女子為舊識關係，去年3月間，謝男得知女子喪子心情低落，於3月8日晚間8時許邀約女子到其工廠辦公室唱歌聊天，2人聊天聊得投機之際，未料謝男突然色心大起，憑藉其身形及力氣之優勢，不顧女子口頭拒絕還以手腳推阻抗拒，仍性侵得逞，女子事後羞憤難耐報警提告；桃園地檢署檢察官調查後依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告謝男坦承犯行，法官考量被告與女子原為相識甚久之友人，被告竟違反女子之意願，因女子正值喪子之痛情緒低落之際，以強暴方式對其為強制性交犯行，致使女子遭受難以回復之嚴重心理傷害，難認被告犯行客觀上有何足以引起一般同情之特殊事由，綜觀被告犯罪動機與犯罪情節，認定不應減刑。

法官審酌，被告與女子為友人，竟為逞一己私慾，違反女子意願為強制性交之犯行，恣意侵害女子身體及性自主決定權，對其造成永難抹滅之身心創傷，實應嚴懲不貸；惟念被告犯後坦承犯行之態度，考量被告迄未取得女子諒解或實際賠償損害，女子之告訴代理人亦表示女子無論被告賠償金額多寡均無調解意願，法官審結依強制性交罪，判處被告謝男有期徒刑3年2月，本案還可上訴。

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