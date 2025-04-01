桃園竹圍福海宮輔信王公誕辰慶典　飛輦轎、過金火4／5登場

▲桃園市大園區竹圍福海宮慶祝輔信王公誕辰將於4/5舉辦「飛輦轎」活動。（資料照／福海宮提供）。

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市竹圍福海宮歡慶供奉主神「輔信王公」渡海175周年，將自4月2日至4月5日舉辦系列慶典，其中最引人矚目「飛輦轎、過金火」將於4月5日在蘆竹海湖福安府臨時壇舉辦，主委陳日淡表示，今年是「輔信王公」渡海175周年，廟方準備限量結緣品「聚寶盆」讓信眾認購，以保佑信眾財源滾滾、福氣滿盈。

▲桃園市竹圍福海宮每年農曆三月初八輔信王公誕辰「過金火」活動。（資料照／福海宮提供）

竹圍福海宮每年農曆三月初八輔信王公誕辰都會舉辦的「飛輦轎、過金火」活動，由信眾們手捧神尊、或手扛神轎，打赤腳快速跑過熊熊烈火焚燒金紙火堆，信眾們相信輔信王公會保佑而不受傷害。今年則在4月5日上午十一時起舉行祝壽儀式，12時起駕，12時30分左右過聖火儀式，2時30分信徒們平安宴於在蘆竹區海湖福安府臨時壇舉辦。

▲桃園市竹圍福海宮輔信王公誕辰慶典，信眾手捧神尊打赤腳走過金紙火堆。（資料照／福海宮提供）

福海宮主委陳日淡指出，今年慶典系列活動中重頭戲「飛輦轎」，由四人以肩扛起鑾轎，然後不斷地繞圈旋轉，扛轎人在過程中將雙腿蹬起、身體打橫，便能離開地面，乍看之下就像是飛起來一般；「過金火」則是信眾們手捧神尊、或手扛神轎，打赤腳快速跑過熊熊烈火燃燒的金紙火堆，信眾相信王公會保佑不會受傷，並得以消災解厄，化除身上的厄運與晦氣。

▲桃園市竹圍福海宮主委陳日淡說，廟方準備限量結緣品「聚寶盆」，由輔信王公加持後供各方香客、信徒認購。（圖／福海宮提供）

陳日淡強調，今年是福海宮供奉主神「輔信王公」渡海175周年，廟方準備限量結緣品「聚寶盆」，由輔信王公加持後供各方香客、信徒認購，以保佑信眾財源滾滾、福氣滿盈。