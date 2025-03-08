安撫友人女兒竟乘機襲胸...還抱她睡到天亮　變態男下場曝光

▲陳姓男子前年10月到友人住處，見其未滿14歲女兒心情不佳藉機安慰，竟趁機襲胸還擁抱入眠至天亮。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子前年10月到友人住處，見其未滿14歲女兒心情不佳，佯稱安撫取得信任，見少女未反抗竟自後摟住腰際還乘機撫摸胸部，並擁抱入眠至隔天，事後被家人發現一怒報警處理；桃園地院審理時，陳男坦承犯行，並於審理期間先賠償1萬元獲得原諒，法官審結依對於未滿十四歲之女子為猥褻之行為，處有期徒刑6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，全案還可上訴。

檢警調查，36歲的陳姓男子與少女父親為友人關係，2023年10月7日晚間到友人住處，晚間11時許，見其女兒在房間床上生悶氣，陳男佯裝安撫心情，見其未反抗，竟徒手穿過腰間摟住少女，最後更將手伸進少女衣服內撫摸胸部，並擁抱住少女入睡後直至天亮，對少女為之猥褻行為得逞，事後經少女家人向警方報案處理，桃檢調查後依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告陳男坦承犯行不諱，法官審酌，被告明知少女未滿14歲，思慮未臻成熟，欠缺完足之判斷性自主能力，未能克制己身情慾衝動為本案犯行，影響其身心健康及人格發展；衡酌被告犯後坦承犯行，犯後態度尚可，且於審理期間向告訴人提出1萬元賠償，獲得少女原諒與家人諒解。

法官考量被告並無前科犯行，審結依對於未滿十四歲之女子為猥褻之行為，處有期徒刑6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並禁止對少女為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為，本案仍可上訴。

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