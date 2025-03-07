為抓毒販「偽造通聯記錄」騙拘票、搜索票　北市荒唐警慘了

▲北市刑大王姓偵查佐於2022年間偵辦桃園市一起毒販案，為追求績效竟偽造通聯記錄向桃園地檢署聲請拘票、搜索票，桃園地院今天宣判。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台北市警局前刑大王姓偵查佐於2022年偵辦桃園毒品案，為追求績效竟偽造與毒販通聯記錄向桃園地檢署聲請拘票、搜索票等，事後被查出通聯記錄偽造，桃檢偵結依偽造文書罪嫌將王起訴，王男為此被停職在押；桃園地院歷經年餘審理後今（7）日依偽造私文書等五項罪名判處王姓被告應執行有期徒刑2年，同案周、冷2人則依誣告及偽證分處有期徒刑6月、5月，均可上訴。

檢警調查，56歲王姓偵查佐案發是前北市刑警大隊偵查八隊偵查佐，負責毒品查緝等業務，王姓偵查佐於2022年偵辦桃園市58歲冷姓男子與46歲周姓女子向毒販購毒案件，為追求績效，明知2人通聯記錄與檢舉內容不同，竟於北市刑大辦公室內竄改通聯記錄，持偽造通聯記錄向桃園地檢署檢察官聲請拘票，再向法院聲請搜索票獲准。

案發後，冷姓男子配合偽造與毒販對話紀錄，並與周女假裝有向毒販購買毒品，並於出庭時指證毒販等紀錄具結，檢方偵訊時查出當事人並未如王姓偵查佐提出之通聯記錄所述，冷男與周女亦坦承誣告與偽證罪嫌；檢方認為，王男共犯5次偽造文書罪嫌，將3人分別依偽造文書、誣告與偽證等罪嫌起訴，王男事後被調職至北市刑大指揮中心偵查佐，案發後桃檢已向桃園地院聲請羈押，王男亦遭停職等候調查。

桃園地院歷經一年多審理，法官院審酌，被告王男身為警察，為求績效，竟多次變造通聯紀錄使用於執掌之公文書，動搖警察之信譽，陷司法機關於不義，敗壞國家法紀；同案被告冷姓男子僅因私怨即誣指呂姓男子涉嫌販毒犯罪及偽證，同案被告周姓女子對於案情有重要關係之事項為虛偽之陳述，無端耗費訴訟資源。

法官考量被告王男雖於偵查階段坦承犯行，但在院方審理時則否認犯行，被告周女於審理時亦否認犯行，犯後態度均不佳，同案被告冷姓男子審理時坦承犯行，犯後態度尚稱良好，法院合議庭審結，王姓被告涉犯行使公務員登載不實文書、行使偽造私文書及公務員假借職務上權力、機會或方法意圖他人受刑事處分而偽造證據等5罪，應執行有期徒刑2年；同案冷姓與周姓被告則依誣告罪與偽證罪分別判處有期徒刑6月、5月，本案仍可上訴。