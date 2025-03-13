桃園男酒後載女性友人上賓館遭拒　強吻性侵還痛毆！下場曝光

▲徐姓男子酒後騎車載女性友人赴車站，乘機在路邊欲強吻還意圖硬上遭拒，竟痛打女子並指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子於2023年5月間與友人相約在楊梅區某KTV歡唱，深夜時分酒醉後堅持要載女性友人赴車站，途中突然改變方向，女子質問要去哪裡，徐男竟不演了直說要去賓館，女子藉機下車，徐竟在路旁欲強吻女子還意圖硬上遭拒，徐男強脫女子褲子指侵得逞，女子極力反抗遭痛打一頓，還遭扯頭撞地，後來藉機逃離打電話向友人求助才脫困；桃園地院審結，徐男依強制性交罪判處有期徒刑2年2月，可上訴。

檢警調查，徐姓男子與女子為朋友關係，2023年5月24日與友人相約在楊梅區一家KTV飲酒唱歌，晚間11時許結束後，徐男喝醉後與女子商妥由其陪同至楊梅火車站搭車，女子認為徐男已喝醉，欲以步行方式陪同至楊梅火車站搭車，但徐堅持騎機車載她一同前往車站，女子無奈只能勉強同意。

未料，徐男騎車路線突然改變，女子驚覺並非往楊梅火車站方向，質問是否走錯了，徐男也不演了，直接表明要去找賓館休息，女子當場表示拒絕，佯稱欲下車嘔吐，示意徐男在路邊停車，徐男將機車停在路旁空地處，強吻女子還以手指侵犯，女子驚叫「好痛、不要」極力反抗掙脫後，徐男將女子強壓在機車坐墊上，再以手指侵犯得逞。

徐男隨後欲強脫女子褲子，女子極力反抗，徐男惱羞成怒徒手與腳踹方式毆打女子，女子擔心徐男對其不利，竟稱「對不起，我錯了」，女子欲騎車離去時，徐男見狀竟再度攻擊女子，導致女子跌倒在地，徐還拉扯女子頭部朝地面撞擊，導致女子腦後枕挫傷、左側前胸壁、左上臂、左右手指等多處擦挫傷，連其佩戴尾戒、黃金項鍊玉墜、K金手鍊玉石等毀損脫落，女子隨後趁機逃離，並打電話向友人求助才脫困，楊梅警方據報後循線查獲徐男到案，桃檢複訊後依妨害性自主與傷害等罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告徐男於院方準備程序、審理過程均坦承犯行不諱，女子與證人於偵詢過程證述情節大致相符，檢警提供現場照片、醫院驗傷診斷證明、現場監視照片等佐證，足認被告犯行明確。

法官審酌，被告為滿足一己性慾，竟於深夜時分假借陪同女子前往楊梅火車站機會，不顧女子強烈反對，遂行強制性交行為，且當女子欲騎車離去之際竟予以毆打，並毀損其所有之物品，考量其坦承犯行之犯後態度，與女子達成調解，並就調解條件已履行完畢，但女子於院方審理期間表示，歷經此事一年多一直龜縮頹廢，不知何時才能真正得到解脫救贖等語，法官審結依強制性交罪，判處被告有期徒刑2年2月，本案仍可上訴。

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