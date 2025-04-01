7處快速公路「大貨車速限降至80公里」　今起超速就取締

▲7處快速公路降速。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

為降低大貨車事故，公路局推動超過20噸大貨車全面降速，除台61線西濱快速公路外，今天（1日）起再擴大7處快速公路路段，速限從90公里降至80公里，超速將取締開罰。

112年3月1日起台61線西濱快速公路實施20噸以上大貨車降速至80公里時速措施後，大貨車事故占比由15.4%減少至11.8%，顯著下降，為加強現行最高速限90公里之快速公路行車安全，並減少大貨車事故發生，降速措施擴大7處快速公路路段。

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公路局表示，公路局已於113年12月13日公告20噸以上大貨車最高速限調降為80公里/小時，調降範圍為台66線市道114線－大溪端、台68線南寮端－新中正橋交流道、台72線後龍端－中興、台76線埔鹽交流道－林厝、台84線頭社交流道－走馬瀨、台86線台南端－關廟、台88線五甲系統交流道－竹田端等現行速限90公里/小時之7處路段，並於114年1月1日起3個月宣導期後，自今日起正式實施。

針對大貨車調降速限措施，公路局表示，今年1月到3月底等3個月宣導期間，針對20噸以上大貨車超速車輛製發宣導單予以提醒，並就單月違規超速2件以上之業者進行拜訪、單月違規超速1件進行發文或寄發宣導單。此外，各區監理所已協調警察局等單位提高各路段之路檢聯稽次數，正式實施後亦將持續宣導業者。

公路局提醒，正式實施後各地方警察單位將依調整後速限嚴格執法，公路局請大貨車業者及駕駛務請依循相關速限標誌及告示牌指示行駛，並遵守相關載重管制措施，共同維護快速公路行車安全。