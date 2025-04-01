19歲男騎士遭捲入貨車輪大腿噴血　警用「戰術止血帶」救命

記者許權毅／台中報導

台中市一名19歲何男騎車與一台大貨車碰撞，左大腿遭捲入車輪內，出現大面積撕裂傷，不斷出血，員警到場後，先拿出「戰術止血帶」替何男腳部綑綁，順利止血，再交由到場的救護車趕緊送醫。

▲台中豐原警方遇到一名19歲何男車禍，使用戰術止血帶先行止血，再將人交給後續到場的救護人員。（圖／記者許權毅翻攝）



豐原警分局說，3月27日7時許獲報，神岡區堤南路國道1號下方有交通事故發生。了解，該名19歲何姓騎士騎乘機車與大貨車發生碰撞，何男左大腿捲進大貨車左前車輪內，導致其左大腿後側有大面積撕裂傷，血流不止，警消同時前往，由轄區員警先到場，救護車則在路途中。

員警王文淵見何男大腿傷勢嚴重，血流不止，想起隨車配備的「戰術止血帶」，可以先替何男止血，趕緊替何男綁上，並不斷跟何男說話，保持他清醒，要他腳部放鬆。所幸傷者僅腿部撕裂傷，無生命危險，傷者家屬在事後得知員警當下協助止血救護一事時亦表達感謝協助之意。

▲豐原警方平時就有進行戰術止血帶操作訓練。（圖／記者許權毅翻攝）



豐原分局表示，對於王員訓練有素，於執勤中視現場情形，準確處置急救對象，深表肯定。目前臺中市警方除添置「戰術止血帶」供各單位執勤使用外，更安排相關的教育訓練，期許讓更好的配備發揮最大功效，救護民眾及保障執勤安全，讓警察同仁面對執勤時各種不可預期的危急情境時，能增添一項保護生命安全的利器。