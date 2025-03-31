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陳亭妃全力推動防洪抗旱！　攜手各部會打造台南安全水環境

▲陳亭妃全力推動防洪抗旱，求經濟部、內政部和農業部都要盡速完成所有計畫與工程設施的整建改善，要讓台南市用最快速度，改善每年汛期居民淹水惡夢。（圖／記者林東良翻攝）

▲陳亭妃全力推動防洪抗旱，求經濟部、內政部和農業部都要盡速完成所有計畫與工程設施的整建改善，要讓台南市用最快速度，改善每年汛期居民淹水惡夢。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

去年凱米、康芮颱風肆虐，造成台南市農漁牧業損失慘重，低窪地區更是淹水超過數週未退，立委陳亭妃當時在災害發生的第一時間，偕同相關單位全台南跑透透，接受受災戶第一線的陳情反映，並與最了解狀況的里長、區長進行會勘，了解防洪設施的不足之處要求中央與地方政府立即編列預算改善。

而當時，陳亭妃也要求各單位務必盡速改善解決淹水問題，必須於下次汛期前完成所有防洪工作。而隨著新的一年汛期將至，她也在31日質詢時詢問各單位，所有防洪抗旱的計畫與工程，準備好了嗎？

陳亭妃表示，台南許多水利建設都是她接收地方民眾第一線的陳情，與中央各單位會勘、討論、召開說明會後定案，並由中央機關編列預算後施作工程與設施。陳亭妃指出，目前防洪計畫主要由經濟部、農業部以及內政部共同負責各自所屬權責，其中最重要的「前瞻基礎建設計畫第一至四期」內政部尚未完工的有21案、經濟部29案、農業部10案，加上已完工的經費總金額高達169.5億元。而第五期的計畫因為立法院尚未審查完成，共計也有53案、69.2億元的經費。然而，這些重要的治水預算，卻在今年預算審查時被藍白大肆胡亂刪減。光是3個單位的公務預算就被刪減了將近18億元，更難想像後續的前瞻預算第五期會被刪減掉多少數額。陳亭妃強調，這些都是地方民眾非常關鍵的「保命錢」，絕對要用在治水的刀口上，保障民眾的生命財產安全。

陳亭妃也提到，台南市的前瞻第五期治水相關預算，內政部的22案工程以及經濟部的31案工程，一定要參考過去三爺溪治理的經驗，採取「一次核定、分年治理」的作法，尤其土地的規劃使用會是重中之重、最為關鍵的部分。她要求經濟部、內政部和農業部都要盡速完成所有計畫與工程設施的整建改善，要讓台南市可以用最快的速度，改善每年汛期居民的淹水惡夢。

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