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隔熱紙透光率安全指引沒強制性　民團：沒法制化「年底上街頭」

▲隔熱紙，原圖重傳。（圖／記者張慶輝攝）

▲隔熱紙透光率安全指引預計6月出爐。（示意圖／記者張慶輝攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部將首度訂定「隔熱紙透光度」安全指引，預計6月公布，擬建議一般汽車前方擋風玻璃透光率70%、兩側車窗35%以上或70%，後方車窗和擋風玻璃35%或不訂標準，不過因安全指引不具強制性，民團要求法制化規範，否則今年底將上街頭抗議。

公路局著手規劃「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，3月11日及31日各別邀請學者專家、路權團體、計程車公工會討論，擬建議一般汽車前方擋風玻璃透光率為70%，前方兩側窗透光率35%或70%，後方兩側窗和後方擋風玻璃35%或不予訂定標準；計程車則規劃前方擋風玻璃和前側窗透光率70%、後側窗透光率35%。

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交通部規劃，目標預計6月公布隔熱紙透光率安全指引，提供車商、隔熱紙廠商和消費者參考。

▲▼隔熱紙透光率安全指引草案。（圖／行人零死亡推動聯盟提供）

▲隔熱紙透光率安全指引草案。（圖／行人零死亡推動聯盟提供）

行人零死亡推動聯盟理事羅宜表示，前方擋風玻璃或前側車窗玻璃，透光率都是70%以上，許多倡議團體都有共識，但後側車窗或後方擋風玻璃透光率標準，很多倡議團體都有不一樣意見和考量，還在討論當中。

不過羅宜指出，目前公路局預計6月推出隔熱紙透光率的行政指引，沒有強制力，何時可以法制化讓全台車輛一體適用，公路局還沒有相關安排，要看交通部的規劃，這部分是比較遺憾的地方，如果今年無法訂出法制化時程，只有公布行政指引，路權團體年底會針對隔熱紙納管和其他交通安全議題上街頭抗議。

羅宜強調，隔熱紙透光率法制化一開始只能規範新車，不用一開始就馬上溯及既往，他們也理解影響層面很大，但希望針對後續所有車輛一體適用部分，交通部可以提出合理時程，包括幾年時間緩衝期，影響車輛數多少等，希望交通部有相關規劃和統計。

▲▼汽車隔熱紙透光率安全指引6月出爐。（圖／記者李姿慧攝）

▲汽車隔熱紙透光率安全指引6月出爐，公路局12月底前購置檢測儀器。（圖／記者李姿慧攝）

對此，公路局表示，公路局為凝聚各界對於汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率相關推動措施、安全指引擬定內容等之共識，持續召開多場會議，與相關單位及利害關係人溝通協商，預計於114年6月底前完成汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引送交通部核定，並會將民間團體表達之意見併同提供交通部，以作為交通部後續政策決定參考。

公路局指出，114年3月31日邀集9個民間團體及財團法人中華民國消費者文教基金會等共10個團體，討論汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引內容，其中共有8個團體出席與會，出席團體皆已踴躍表達意見，公路局規劃於114年12月底前完成儀器設備購置及檢驗人員教育訓練，公路監理機關檢測儀器費用將由公務預算支應。

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