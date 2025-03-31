砂石車違規頻率遽增　南投警出動無人機「2周取締193件」

記者高堂堯／南投報導

有鑑於大型砂石車違規行駛案件近期有遽增趨勢，南投縣警察局於3月展開「強化違規砂石車取締專案」，特別結合無人機科技執法，針對違規超載、闖紅燈、超速、酒駕、未依標線標誌號誌行駛、違反管制規定行駛及車輛改裝等加強取締，統計3月10日至23日期間，取締砂石車各類違規193件。

▲南投警方結合無人機，強化砂石車違規執法、守護用路人安全。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

縣警局指出，近期在臺14線、臺3線、臺21線及砂石車運輸大道等重要幹道，砂石車駕駛人肇事比例攀升，尤以超速、超載及闖紅燈件數為高，引發民眾關切；另統計分析該局近3年取締砂石車違規態樣，年均數為超速81件、闖紅燈32件、超載20件及違反管制時段65件。

縣警局強調，為彌補定點或巡邏警力易被發現致砂石車規避稽查之情形，本次專案行動運用科技執法與路檢攔查雙管齊下，運用無人機陸空立體監控範圍之寬廣性及隱密性優勢，遇有砂石車違規態樣即通報同仁前往攔查取締，提升執法強度，避免大車發生交通事故時可能造成的嚴重傷亡。

縣警局呼籲砂石車業者與駕駛人應自律守法，確保車輛符合安全規範，並遵守交通安全規則，以免因違規受罰或造成意外事故；警方將持續不定期執行取締行動，力求還給民眾安全的用路環境。