共軍影片賴清德掐柯文哲　黃國昌譴責武力恫嚇：台人會自己對抗綠獨裁

記者袁茵／台北報導

中國大陸東部戰區今（1日）宣布在台海進行軍演，國台辦發言人朱鳳蓮說，這是對「台獨」分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告，且發布一則《除妖除魔》影片，將總統賴清德下半身畫成綠色蟲子，掐著疑似為前民眾黨主席柯文哲的脖子。對此，民眾黨主席黃國昌強烈譴責中共武力恫嚇台灣行為，也表示台灣的民主自由、人權法治，「我們台灣人自己會努力，對抗民進黨專制獨裁、法治迫害」。

▲共軍漫畫卡通版宣傳片將賴清德畫成下半身為綠色蟲子的造型，且掐著疑似為前民眾黨主席柯文哲脖子。（圖／翻攝東部戰區微博）

身兼民眾黨團總召的黃國昌1日上午召開「不要懷疑民進黨立委護航弊案的決心」記者會，副總召張啓楷、立委麥玉珍及劉書彬皆與會。

針對中共今宣布在台海軍演，表示是為「台獨」分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告？黃國昌回應，民眾黨對於中共用武力恫嚇台灣的行為表達強烈譴責，以這樣的行為，對台灣自由民主進行威嚇，民眾黨團必須要鄭重的說，這不僅沒有辦法達到威嚇的目的，只會讓台灣人對中共反感越來越強烈。

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌強調，對於這種軍事恫嚇的行為，希望中共能夠懸崖勒馬，因為這只會將兩岸人民的距離越推越遠，「我們不會認同，更無法接受中共以這樣方式恫嚇台灣。」

黃國昌說，「在台灣，台灣人的民主自由、人權法治，我們台灣人自己會努力，對抗民進黨政府的專制獨裁、對抗民進黨的法治迫害，台灣有台灣民主法治制度，台灣人會透過自己民主程序加以解決，用武力威嚇方式無法解決任何問題。」

而劉書彬也以「北風與太陽」故事形容，認為中共若使用「北風政策」，只會將台灣越吹越遠，加速民進黨的抗中保台策略持續發酵，「請中共別做民進黨最佳戰友」。

至於中共《除妖除魔》影片中，有一段柯文哲被關押在牢裡，且遭到賴清德掐脖的影片？黃國昌重申，民眾黨對於中共武力恫嚇行為強烈譴責，請中共不要試圖想用武力恫嚇台灣人民，台灣人民不會屈服，「台灣人會爭取自己民主自由，會爭取自己人權法治，中共用這種武力恫嚇手段，只會讓台灣人更加反感」。