共軍官媒：要用賴聽得懂、感到怕、覺得疼的方式嚴厲懲戒

▲共軍東部戰區聯合演訓。（圖／翻攝央視，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

共軍東部戰區昨（1）日在台灣周邊展開聯合演訓，大陸央媒也相繼發表評論文章進行「筆戰」。共軍官媒《解放軍報》批評賴清德總統是「麻煩製造者」、「危險製造者」、「戰爭製造者」，並稱要用他聽得懂、感到怕、覺得疼的方式進行嚴厲懲戒。《人民日報》則重申「決不承諾放棄使用武力」。

中共中央軍委機關報《解放軍報》今日在頭版發表署名「鈞聲」、題為「懲戒『台獨』 利劍高懸」的評論，呼籲台灣民眾認清民進黨「倚外謀獨」、「以武拒統」的極端危害性和破壞性，充分認清賴清德「麻煩製造者」「危險製造者」「戰爭製造者」的本來面目。

該評論稱，（共軍）在打「獨」促統方面枕戈待旦、聞令而動。對台獨分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去的企圖，人民軍隊都將不惜一切代價，予以堅決回擊，絕不為任何形式的台獨分裂言行留下任何空間和機會。

《解放軍報》最後還稱，「對於賴清德這類死不悔改、無可救藥的『台獨』分裂分子，就要用他們聽得懂、感到怕、覺得疼的方式進行嚴厲懲戒。……賴清德當局每挑釁一次，人民軍隊就進逼一步，『台獨』分裂分子脖子上的繩索就勒得更緊，頭頂上高懸的利劍就磨得更利。」

中共中央機關報《人民日報》今日則在第四版以「鐘一平」署名發表「賴清德：窮凶極惡的『戰爭製造者』」評論稱，台獨與和平水火不容，台獨就意味著戰爭。

《人民日報》還稱，「我們堅決打擊台獨挑釁行徑，堅決反對和遏制外部勢力干涉，決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。賴清德當局不要心存幻想和僥倖，更不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

至於央視昨日晚間則發布「海峽時評」，題為「不姑息、零容忍！對賴清德猖狂挑釁必予迎頭痛擊」。評論稱，台獨挑釁一日不止，解放軍打「獨」一刻不停，只要賴清德踩線挑釁一次，解放軍的懾壓懲戒就進逼一步。

央視還稱，解放軍全時待戰、隨時能戰、戰之必勝，針對的是台獨分裂活動，絕非廣大台灣同胞。