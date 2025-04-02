陸官媒製作「海峽雷霆-2025A」軍演海報　中字戳破簡體「獨字」

▲大陸官媒社群「玉淵譚天」製作的「海峽雷霆－2025A」海報。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區自昨（1）日上午起發動聯合演訓，出動包含航母山東艦在內的各式船艦及空中裝備進行圍台各種科目演練，演訓持續一天後，東部戰區今（2）日宣佈，在台灣海峽中部及南部實施代號為「海峽雷霆－2025A」的軍事演練，同時，大陸官方社群媒體「玉淵譚天」也發出軍演的「主視覺」海報，同步進行宣傳戰。

▲解放軍持續在台海周邊進行軍事演練。（圖／路透社）

解放軍東部戰區發言人施毅表示，「海峽雷霆－2025A」演練將重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

值得注意的是，解放軍這次在台海周邊及台灣東部太平洋外海進行的聯合演訓，自發起之初便配合著各種圖卡、影片，甚至是卡通動畫，在文宣上同步作業，包括以繁體字為主的「進逼」、「懾壓」和以賴清德為主題的諷刺動漫。

至於「海峽雷霆－2025A」軍演的海報則是以簡體字的「獨」為主體，一把近似於「利劍」的「中」字直插其中，「獨」字則呈現碎片狀，背景則為暗紅色雷電，再輔以「來如雷霆收震怒、罷如江海凝清光」的文字敘述。

大陸官媒稱，「海峽雷霆-2025A」行動是針對賴清德謀獨言行的反制，從去（2024）年的「聯合利劍」行動到「海峽雷霆」行動，代號的變化代表著解放軍「遏獨」的軍事手段越來越全面，演訓以雷霆萬鈞之勢懾封「台獨分裂分子」，正告「台獨分裂分子」沒有出路。