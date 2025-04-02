開什麼刀「陳佩琪不知情」！醫嘆：柯文哲會用結石串供是不是

▲柯文哲在矯正署人員護送下抵達台北醫院。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨前黨主席柯文哲因左腎積水及左側輸尿管結石，衛福部台北醫院於今（2）日上午進行手術。柯文哲妻子陳佩琪表示，只有在前一天下午約2點多左右接到開刀通知，對於為什麼要手術、什麼麻醉方式等問題一概不知。對此，胸腔科醫師蘇一峰忍不住直呼，「柯文哲是會利用尿血淋淋的結石來串供是不是？」

柯文哲自去年9月起因案遭押至今，妻子陳佩琪日前透露，柯出現血尿、噁心嘔吐等疑似腎衰竭狀況。1日戒護就醫後，由於左腎積水、左側輸尿管結石，晚間確定今早送往台北醫院開刀，

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陳佩琪一早接受媒體聯訪時表示，昨天下午約2點多接到北所通知，表示柯2日要開「泌尿道的刀」，其他事情一概不知情。陳佩琪透露她跟各位是一樣，對於柯文哲為什麼要手術？是什麼麻醉的方式？手術的原因是什麼？過程是怎麼樣的？「我完全不知」。

先前，胸腔科醫師蘇一峰曾多次發文「猜劇本」，猜測幾乎都命中。對於今日確定要動手術的事，他發文表示，就算是犯人要開刀，院方也會通知家屬，手術前一天如果能住院，打止痛藥讓術前好好休息，打點滴和抗生素預防手術感染，「現在未判罪的柯文哲，開刀居然不用通知家屬？不住院，一切秘密進行，不能告知家屬，病人不住院是怕什麼？」最後用hashtag酸「#柯文哲是會利用尿血淋淋的結石來串供是不是？」