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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸配小微將被遣返！　卓榮泰：該執行的對象要依法執行

記者陳家祥／台北報導

陸配恩綺、小微因拍影片鼓吹武統言論，遭廢除依親居留許可，依規定須於昨（3月31日）前離境；其中，恩綺昨已經搭機返陸，遲遲沒有動靜的小微據了解已被移民署帶往新北市專勤隊，擬啟動強制遣返程序。對此，行政院長卓榮泰今（1日）說，內政部警政署、移民署執行公權力執行得很好，該配合的對象也配合得很好，「至於該執行的對象，內政部自然要依法繼續執行」。

▲▼陸配小微。（圖／翻攝X）

▲陸配小微。（圖／翻攝X）

針對遣返一事，據了解小微並未主動購買機票，昨也未於期限內自行離境，目前人還在台灣。今早網紅八炯、閩南狼以及媒體仍在小微林口住家樓下守候。外傳，小微已經不在林口住家，今一早就被移民署人員帶往新北市專勤隊，由於小微未主動配合離境，今將重新查驗在台居留證、護照等往返兩岸旅行證件資料有無過期，若過期會緊急進行補件，並協助處理機票等事宜。

卓榮泰今赴立院備詢前受訪表示，感謝內政部移民署、警政署，從上禮拜以來對於執行公權力表現非常得好，該配合的對象也配合得很好，至於該執行的對象，內政部自然要依法繼續執行。

卓榮泰說，之後還是呼籲國人同胞，對於對台灣產業發展、家庭照顧、勞動人力提供的很多新住民朋友，跟過去以往一樣，大家互相關懷、和善的相處，也感謝大家一起能夠繼續為民主和平繁榮的社會制度跟生活方式，一起守護，這是未來對台灣圓滿美好社會的一種方向。

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