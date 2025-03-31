　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁曉玲索資得經卓榮泰同意　黃國昌酸「遮醜」：為逃避監督就是不給

▲▼黃國昌 召開 縱放綠色權貴 不斷欺騙社會的司法院 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌召開「縱放綠色權貴，不斷欺騙社會的司法院」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委翁曉玲日前索要農業部戰時糧食儲備及供應地點，行政院長卓榮泰上周六（29日）公開表示，「以後翁委員索取任何資料，一律先送行政院，我同意才能給！」對此，民眾黨主席黃國昌今（31日）批評，若政院認為應該機密的文書，就依《國家機密保護法》訂的程序核定，但國會問政遇到最大的問題，就是沒有被列極機密、機密文件，行政部門為逃避監督，說不給就是不給。

身兼民眾黨團總召的黃國昌31日上午召開「縱放綠色權貴 不斷欺騙社會的司法院」記者會，會後接受媒體訪問。針對翁曉玲跟農業部索取戰時糧食儲備及供應地點，卓榮泰認為事關國家機密，要求索資必須經他同意？黃國昌表示，台灣是一個法治國家，有《國家機密保護法》，什麼樣的文件要依照《國家機密保護法》所定的法定程序列機密，法條內有明確規範。

黃國昌指出，行政院如果認為有應該機密的文書，那就去好好依照《國家機密保護法》所定的程序，核定這是機密或極機密，「但我們在國會裡面問政遇到最大的問題，是根本沒有被《國家機密保護法》所定的程序列極機密、機密，我們行政部門為了逃避監督，說不給就不給，甚至不用附理由，我就是不給！」

▲▼黃國昌 召開 縱放綠色權貴 不斷欺騙社會的司法院 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌舉例，最近一次在衛環委員會質詢勞動部長洪申翰，要討回前勞動部長許銘春濫用的7200多萬就業安定基金，勞動部說已經有函覆審計部說明結果，自己當天也請洪申翰把函覆結果交出來，對方稱「委員會後就提供」，結果當天下午勞動部沒給、第二天勞動部還是不給，至今都沒有給。

黃國昌批評，「對民進黨政府來講，我不給就不給，不然國會要怎樣？」現在態度就是這樣，即使沒有編列國家機密，不給就不給，這就是現在的民進黨政府，為了遮醜而不能給，否則給了難看，給了會讓社會大眾知道洪申翰在幫許銘春遮醜，認為錢不用還。

黃國昌說，自己昨天下午特別把審計部最新審計結果貼出來，自己之所以能貼出來，就是因為這不是國家機密，「如果按照卓榮泰標準，以後什麼東西通通不要給，我們《國家機密保護法》丟到垃圾桶就好，只要牽涉到民進黨醜事，通通不要給，因為反正依照目前國會法治，我們立法院也不能做什麼，拿他們完全沒皮條。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詹姆士突發聲明「已與詹醬公司無關」　大票粉絲震驚
股匯雙殺！台幣重貶1.2角失守33.2元刷9年新低
台股史詩級崩跌！網整理「5大公園露宿攻略」：哪裡領紙箱？
地震嚇逃！一票客人「隔天跑回店付錢」　泰知名火鍋店宣布：全免
被當金秀賢小三「徐睿知2度發聲」！
快訊／台股狂殺800點！　鴻海跳空大跌
「如果再選一次，我不一定會來」　台人在泰國災後的自白

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徹底鬧翻？網問郭正亮的兩岸談判是什麼　黃暐瀚：應該是主張被統

罷免案領銜人被爆「紅統打手」　吳思瑤：國民黨的操作就是亂搞

罷免吳思瑤進二階連署　藍罷團曝進度：待領銜人收公文後領表

2陸配限期今離境！黃國昌：大砲追殺小蝦米　舉這幾案要卓榮泰做實事

吳思瑤罷免案一階連署過關　林楚茵轟領銜人是「紅統打手」

台獨大師也遭殃！柯建銘轟林濁水「掩護中國多久了」　本人回應了

翁曉玲索資得經卓榮泰同意　黃國昌酸「遮醜」：為逃避監督就是不給

高雄綠議員嘆「台灣有分裂本錢嗎」　游盈隆力挺：這才是主流民意

登台大港開唱喊「音樂是政治」　楊舒雅為罷團發聲：請給他們愛與鼓勵

管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

徹底鬧翻？網問郭正亮的兩岸談判是什麼　黃暐瀚：應該是主張被統

罷免案領銜人被爆「紅統打手」　吳思瑤：國民黨的操作就是亂搞

罷免吳思瑤進二階連署　藍罷團曝進度：待領銜人收公文後領表

2陸配限期今離境！黃國昌：大砲追殺小蝦米　舉這幾案要卓榮泰做實事

吳思瑤罷免案一階連署過關　林楚茵轟領銜人是「紅統打手」

台獨大師也遭殃！柯建銘轟林濁水「掩護中國多久了」　本人回應了

翁曉玲索資得經卓榮泰同意　黃國昌酸「遮醜」：為逃避監督就是不給

高雄綠議員嘆「台灣有分裂本錢嗎」　游盈隆力挺：這才是主流民意

登台大港開唱喊「音樂是政治」　楊舒雅為罷團發聲：請給他們愛與鼓勵

管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

黃明志泰國拍MV實況全曝光！　遭員工怒嗆：太難，辦不到

賈靜雯新戲開場「慘遭雞蛋砸頭」！　狼狽畫面登熱搜…本尊發文揭心聲

騎士移走別人的機車併排　被害車主吃罰單怒了：不要被我遇到

金融中心排名直落　彭金隆喊「不認同」2年提升10至20名

新竹79歲翁撞死女騎士！親友控「沒道歉」還嗆：我高中老師退休的啦

烏龜狂人慘了！山區猛獵280隻保育龜囤養　16隻被悶死魂斷鐵桶

台南東區東門路二段鐵皮商店火警　消防人員破門搶救

徹底鬧翻？網問郭正亮的兩岸談判是什麼　黃暐瀚：應該是主張被統

罷免案領銜人被爆「紅統打手」　吳思瑤：國民黨的操作就是亂搞

罷免吳思瑤進二階連署　藍罷團曝進度：待領銜人收公文後領表

#緬甸 強震！ #曼谷 第二高樓狂搖　14秒片驚呆網友

政治熱門新聞

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

小微、恩綺31日要出境　劉世芳：一個訂好機票、一個恐有變數

以言語效忠敵人　現役軍人最重關7年

賴清德備戰「美國關稅戰」　卓榮泰、吳釗燮昨赴總統官邸會商

蔡正元控賴清德對陳情婦「叫人把她拖走」　總統府駁：無中生有

管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

捨不得蘇巧慧被罷免　林右昌：一定要把民進黨51席顧好

3%軍公教加薪4月入帳？國防部回應了

請宣揚武統中配離開台灣！　卓榮泰：有人主張暴力我一定請他出去

陳其邁批藍白財劃法把高雄「裝痟的」　揪鄉親遊花蓮「勇敢罷免」

藍轟想當立法院長　柯建銘喊「Don't Worry Be Happy」：二階完成就是王道

綠「人民是頭家」新北場湧1.2萬人　蘇巧慧台上喊：切掉爛藍委！

8民進黨立委一階罷免通過　江怡臻：新北最大惡霸吃到迴力鏢

吳沛憶罷免一階通過　在地協會發聲力挺：她是對萬華最好的選擇

更多熱門

相關新聞

台獨大師也遭殃！柯建銘轟林濁水「掩護中國多久了」　本人回應了

台獨大師也遭殃！柯建銘轟林濁水「掩護中國多久了」　本人回應了

大罷免如火如荼，前立委林濁水日前提到「國民黨稱『大罷免等於柯建銘當院長』，就看民進黨如何化解」，未料引起民進黨團總召柯建銘不滿，他批評「你什麼台獨理論大師？一直掩護中國多久了」？對此，林濁水今（31日）回應，當前最緊要的是打好大罷免，坦白講柯總召這樣的態度很不利於大罷免，同時，總召最好回應地位顯赫的陳水扁、謝長廷、呂秀蓮的反罷言論，而不是對希望大罷能有所成而發出的規勸勃然大怒。

高雄綠議員嘆「台灣有分裂本錢嗎」　游盈隆力挺：這才是主流民意

高雄綠議員嘆「台灣有分裂本錢嗎」　游盈隆力挺：這才是主流民意

登台大港開唱喊「音樂是政治」　楊舒雅為罷團發聲：請給他們愛與鼓勵

登台大港開唱喊「音樂是政治」　楊舒雅為罷團發聲：請給他們愛與鼓勵

管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

請宣揚武統中配離開台灣！　卓榮泰：有人主張暴力我一定請他出去

請宣揚武統中配離開台灣！　卓榮泰：有人主張暴力我一定請他出去

關鍵字：

民眾黨黃國昌翁曉玲卓榮泰行政院國民黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

快訊／吹8級強風！　「全台變天」5縣市大雨特報

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

侵權警告信瘋傳　吉卜力回應了

輔大醫院消防演練意外！護理師高空墜落重摔

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面