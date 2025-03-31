翁曉玲索資得經卓榮泰同意　黃國昌酸「遮醜」：為逃避監督就是不給

▲黃國昌召開「縱放綠色權貴，不斷欺騙社會的司法院」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委翁曉玲日前索要農業部戰時糧食儲備及供應地點，行政院長卓榮泰上周六（29日）公開表示，「以後翁委員索取任何資料，一律先送行政院，我同意才能給！」對此，民眾黨主席黃國昌今（31日）批評，若政院認為應該機密的文書，就依《國家機密保護法》訂的程序核定，但國會問政遇到最大的問題，就是沒有被列極機密、機密文件，行政部門為逃避監督，說不給就是不給。

身兼民眾黨團總召的黃國昌31日上午召開「縱放綠色權貴 不斷欺騙社會的司法院」記者會，會後接受媒體訪問。針對翁曉玲跟農業部索取戰時糧食儲備及供應地點，卓榮泰認為事關國家機密，要求索資必須經他同意？黃國昌表示，台灣是一個法治國家，有《國家機密保護法》，什麼樣的文件要依照《國家機密保護法》所定的法定程序列機密，法條內有明確規範。

黃國昌指出，行政院如果認為有應該機密的文書，那就去好好依照《國家機密保護法》所定的程序，核定這是機密或極機密，「但我們在國會裡面問政遇到最大的問題，是根本沒有被《國家機密保護法》所定的程序列極機密、機密，我們行政部門為了逃避監督，說不給就不給，甚至不用附理由，我就是不給！」

黃國昌舉例，最近一次在衛環委員會質詢勞動部長洪申翰，要討回前勞動部長許銘春濫用的7200多萬就業安定基金，勞動部說已經有函覆審計部說明結果，自己當天也請洪申翰把函覆結果交出來，對方稱「委員會後就提供」，結果當天下午勞動部沒給、第二天勞動部還是不給，至今都沒有給。

黃國昌批評，「對民進黨政府來講，我不給就不給，不然國會要怎樣？」現在態度就是這樣，即使沒有編列國家機密，不給就不給，這就是現在的民進黨政府，為了遮醜而不能給，否則給了難看，給了會讓社會大眾知道洪申翰在幫許銘春遮醜，認為錢不用還。

黃國昌說，自己昨天下午特別把審計部最新審計結果貼出來，自己之所以能貼出來，就是因為這不是國家機密，「如果按照卓榮泰標準，以後什麼東西通通不要給，我們《國家機密保護法》丟到垃圾桶就好，只要牽涉到民進黨醜事，通通不要給，因為反正依照目前國會法治，我們立法院也不能做什麼，拿他們完全沒皮條。」