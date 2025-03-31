美麗島民調／綠營藉罷免完全執政？　54.3%民眾反對、僅38.3%可接受

▲總統兼民進黨主席賴清德、民進黨團總召柯建銘。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免烽火連天，民進黨中央已下達動員令，不僅協助罷團連署，更舉辦多場下鄉宣講。而《美麗島電子報》今（31日）公布最新「3月國政民調」，針對「行政院長卓榮泰稱在野黨刪預算讓社會分裂」，調查結果顯示，有35.8%認同、50.5%不認同；另外，「大罷免讓民進黨完全執政」，有38.3民眾可以接受、54.3%不能接受。對此，美麗島認為，多數民眾對大罷免意向已見東風，更有超過半數民眾認為是一場力圖翻轉去年敗選的變相而畸形選舉。

民眾如何看待「行政院長卓榮泰對總預算說法」

根據《美麗島電子報》調查，詢問民眾「行政院提出中央政府總預算金額比去年多9.8%，結果被立法院刪減6.6%後通過，刪減幅度歷年最高，但是通過的總預算增加729億也是歷年最多。朝野政黨對刪減的項目有爭論，行政院長卓榮泰說在野黨要擴大民眾不安讓社會更分裂，您認不認同這種說法」，結果顯示，有35.8%認同卓榮泰說法，其中15.8%很認同、20.0%還算認同，另外，50.5%不認同，其中25.8%很不認同、24.7%有點不認同，未明確回答的有13.7%。

進一步交叉分析，僅70歲以上、國小以下學歷、泛綠民眾等群，認同卓院長此番說法的多於不認同，其餘各群民眾則傾向不認同，尤其男性、桃竹苗與中彰投和基宜花東離島、20至39歲與50至69歲、高中以上學歷、民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群，超過5成1不認同卓院長該說法，而且學歷愈高民眾愈不認同，至於民進黨支持者則有63.2%表示認同卓院長此番說法、24.6%不認同。

▼美麗島3月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同，點圖放大）

民眾對「大罷免讓民進黨完全執政」態度



另外，根據《美麗島電子報》調查，詢問民眾「民進黨為了罷免在野黨立委，安排部會首長和立委在縣市舉辦說明會，打算透過補選在立法院得到超過一半的席次，然後換掉立法院長韓國瑜，民進黨就可以完全執政。在這種方式下，您能不能夠接受賴總統和民進黨的完全執政」，結果顯示，38.3%民眾能夠接受，其中19.8%很能接受、18.5%還算能接受，另外有54.3%不能接受，其中38.5%很不能接受、15.8%有點不能接受，未明確回答的有7.3%。

進一步交叉分析，得見70歲以上、國中以下學歷、泛綠民眾等群，能夠接受民進黨藉大罷免取得完全執政，其餘各群民眾絕大多數明顯傾向不能夠接受，尤其女性、台北市至中彰投和基宜花東離島、20至59歲、高中以上學歷、民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群，超過5成5不能夠接受，而且學歷愈高或愈年輕的民眾愈不能夠接受民進黨藉大罷免取得完全執政，至於民進黨支持者有74.1%表示能夠接受、19.2%不能夠接受。

最後，美麗島民調認為，綜合前述調查結果可見雖然民眾對在野黨印象評價不佳，但是多數民眾對大罷免意向已見東風（諸如認為不論罷免結果對台灣弊大於利等），而國民黨竟似萬事不備，對反罷免仍保持被動態度以致其區域立委與支持者士氣低落，故遭質疑無法呼應民意期待而與社會脈動脫節，與此同時執政黨則以行政優勢意圖藉大罷免清洗在野黨立委席次取得完全執政，超過半數民眾認為是一場力圖翻轉去年敗選的政治算計、變相而畸形的立委選舉。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年3月25至27日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1072人（住宅電話751人、行動電話321人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。