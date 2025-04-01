解放軍聯合演訓又來　卓榮泰：一味對外展現武力絕非進步國家應做的

記者陳家祥／台北報導

共軍東部戰區宣布要在今（1日）愚人節，要在台灣周邊進行「多向抵近台島」聯合演訓。對此，行政院長卓榮泰說，政府仍然跟過去一樣，由國防單位保持高度注意，不要讓任何演習影響到台灣社會內部；卓也說，「一味的對外展現武力，絕非當今進步社會國家所應該看到的」，此點如果中共當局能夠有所理解，當然會有助於區域的穩定。

▲解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

根據陸媒報導，東部戰區新聞發言人施毅表示，自4月1日起，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開多向進逼的艦機行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目，藉此檢驗戰區部隊的聯合作戰實戰能力。

施毅指出，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告與有力遏制，亦是捍衛國家主權、維護國家統一的正當且必要行動。

對此，卓榮泰說，中共各項的演習持續在台灣周邊發生，這也不是第一次，但是政府仍然跟過去一樣，由國防單位會保持高度的注意，不要讓任何的演習影響到台灣社會內部，甚至周遭往來漁船、飛行的通行。

卓榮泰表示，在這樣的國際經貿情勢在變化當中，每個政府都應該持續關懷自己國家內部的社會安定跟人民生活，「一味的對外展現武力，絕非當今進步社會國家所應該看到的」，此點如果中共當局能夠有所理解，當然會有助於區域的穩定。

卓榮泰強調，政府會朝這個方向，一方面讓國內穩定，一方面也讓國際能夠持續的注意到印太地區臺海的和平跟穩定。

