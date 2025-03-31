美麗島民調／「施政滿意度」賴清德55.6%、卓榮泰47.4%　創就任新高

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（31日）公布最新「3月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有56.7%民眾信任賴清德、37.0%不信任，本月信任度達到就任以來的次高。而賴清德在施政滿意度上，則有55.6%表達滿意、40.6%不滿意，滿意度相較上月增加7.0個百分點，而卓榮泰施政則是47.4%滿意，另有35.7%不滿意，滿意度陡增10.6個百分點，值得注意的，兩人施政滿意度皆達就任以來新高。

總統賴清德信任度、施政滿意度分析

針對「賴清德信任度」，《美麗島電子報》調查，有56.7%信任賴總統，其中23.2%很信任、33.5%還算信任，相較上月增加6.2個百分點，另有37.0%不信任賴總統，其中20.6%很不信任、16.4%有點不信任，則比上月減少3.5個百分點，本月賴總統信任度達到就任以來的次高。

進一步分析，本月調查經交叉分析僅民眾黨支持者與泛藍民眾不信任賴總統的多於信任（皆超過8成不信任），其餘各群民眾大多數傾向信任賴總統，尤其雲嘉南與高屏、40至49歳與70歲以上、國中以下學歷、泛綠民眾等群，超過6成2信任賴總統，中立民眾有42.6%信任賴總統、41.8%不信任，態度明顯分歧。

另外，可見台北市與雲嘉南、40至59歲、國中與專科學歷民眾等群，信任賴總統的增幅超過10個百分點，同時台北市、20至29歲、國中與專科學歷民眾等群，不信任賴總統的則是減少超過10個百分點。

▼美麗島3月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同，點圖放大）

針對「賴清德施政滿意度」，有55.6%滿意賴總統的執政表現，其中17.9%很滿意、37.7%還算滿意，相較上月增加7.0個百分點，另有40.6%不滿意，其中20.4%很不滿意、20.2%有點不滿意，比上月減少1.1個百分點，本月賴總統執政滿意度達到就任以來新高，但是不滿意賴總統執政表現的民眾也已連續3個月超過4成。

美麗島民調分析，不可諱言是本月賴總統信任度陡增並非施政獲得重大成果，而是在抗中保台氛圍與針對國安威脅提出17項因應策略的鋪墊下，可預期兩岸敵意螺旋升高而借力使力堆疊出「聚旗效應」（Rally 'round the flag effect），也藉此轉移民眾對中央政府施政停滯的注意力，並做為持續推動罷免在野黨立委的助燃劑，目前不僅成功促使賴總統執政評價止跌彈升，也明顯外溢至行政院長卓榮泰的滿意度與民進黨的印象評價。

行政院長卓榮泰施政滿意度分析

針對「卓榮泰施政滿意度」，有47.4%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中13.6%很滿意、33.8%還算滿意，比上月陡增10.6個百分點，另有35.7%不滿意，其中19.7%很不滿意、16.0%有點不滿意，比上月減少3.4個百分點，未明確回答的有17.0%，本月卓院長施政滿意度達就任以來新高。

進一步分析，雲嘉南與高屏、40至49歲與60歲以上、國中以下學歷、泛綠民眾等群，滿意卓院長施政表現的相對較高（超過5成），而台北市與桃竹苗和基宜花東離島、30至39歲與50至59歲、高中與專科學歷、民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群，不滿意卓院長施政表現的相對較高（超過4成）。

另外，女性、桃竹苗以北與雲嘉南及高屏、20至29歲與40至49歲及60至69歲、國中以下與專科以上學歷、泛綠民眾等群，滿意卓院長施政的增幅皆超過10個百分點。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年3月25至27日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1072人（住宅電話751人、行動電話321人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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