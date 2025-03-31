　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島民調／「施政滿意度」賴清德55.6%、卓榮泰47.4%　創就任新高

▲▼準總統賴清德內閣團隊備受外界矚目，4/10謎底由賴清德揭曉，一如先前媒體報導閣揆由卓榮泰擔任，副閣揆鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱為政院新三角。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（31日）公布最新「3月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有56.7%民眾信任賴清德、37.0%不信任，本月信任度達到就任以來的次高。而賴清德在施政滿意度上，則有55.6%表達滿意、40.6%不滿意，滿意度相較上月增加7.0個百分點，而卓榮泰施政則是47.4%滿意，另有35.7%不滿意，滿意度陡增10.6個百分點，值得注意的，兩人施政滿意度皆達就任以來新高。

總統賴清德信任度、施政滿意度分析

針對「賴清德信任度」，《美麗島電子報》調查，有56.7%信任賴總統，其中23.2%很信任、33.5%還算信任，相較上月增加6.2個百分點，另有37.0%不信任賴總統，其中20.6%很不信任、16.4%有點不信任，則比上月減少3.5個百分點，本月賴總統信任度達到就任以來的次高。

進一步分析，本月調查經交叉分析僅民眾黨支持者與泛藍民眾不信任賴總統的多於信任（皆超過8成不信任），其餘各群民眾大多數傾向信任賴總統，尤其雲嘉南與高屏、40至49歳與70歲以上、國中以下學歷、泛綠民眾等群，超過6成2信任賴總統，中立民眾有42.6%信任賴總統、41.8%不信任，態度明顯分歧。

另外，可見台北市與雲嘉南、40至59歲、國中與專科學歷民眾等群，信任賴總統的增幅超過10個百分點，同時台北市、20至29歲、國中與專科學歷民眾等群，不信任賴總統的則是減少超過10個百分點。

▼美麗島3月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同，點圖放大）

▲▼美麗島2月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同）

針對「賴清德施政滿意度」，有55.6%滿意賴總統的執政表現，其中17.9%很滿意、37.7%還算滿意，相較上月增加7.0個百分點，另有40.6%不滿意，其中20.4%很不滿意、20.2%有點不滿意，比上月減少1.1個百分點，本月賴總統執政滿意度達到就任以來新高，但是不滿意賴總統執政表現的民眾也已連續3個月超過4成。

美麗島民調分析，不可諱言是本月賴總統信任度陡增並非施政獲得重大成果，而是在抗中保台氛圍與針對國安威脅提出17項因應策略的鋪墊下，可預期兩岸敵意螺旋升高而借力使力堆疊出「聚旗效應」（Rally 'round the flag effect），也藉此轉移民眾對中央政府施政停滯的注意力，並做為持續推動罷免在野黨立委的助燃劑，目前不僅成功促使賴總統執政評價止跌彈升，也明顯外溢至行政院長卓榮泰的滿意度與民進黨的印象評價。

▲▼美麗島2月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同）

行政院長卓榮泰施政滿意度分析

針對「卓榮泰施政滿意度」，有47.4%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中13.6%很滿意、33.8%還算滿意，比上月陡增10.6個百分點，另有35.7%不滿意，其中19.7%很不滿意、16.0%有點不滿意，比上月減少3.4個百分點，未明確回答的有17.0%，本月卓院長施政滿意度達就任以來新高。

進一步分析，雲嘉南與高屏、40至49歲與60歲以上、國中以下學歷、泛綠民眾等群，滿意卓院長施政表現的相對較高（超過5成），而台北市與桃竹苗和基宜花東離島、30至39歲與50至59歲、高中與專科學歷、民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群，不滿意卓院長施政表現的相對較高（超過4成）。

另外，女性、桃竹苗以北與雲嘉南及高屏、20至29歲與40至49歲及60至69歲、國中以下與專科以上學歷、泛綠民眾等群，滿意卓院長施政的增幅皆超過10個百分點。

▲▼美麗島2月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年3月25至27日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1072人（住宅電話751人、行動電話321人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

●還想看更多...

►美麗島2月民調／賴清德不信任度40.5%、不滿意施政41.7%　再創就任新高

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／金秀賢哭了！全程不敢看鏡頭：我是膽小鬼⋯
快訊／金秀賢全身黑憔悴現身　「90度鞠躬」語氣顫抖致歉：對不
LIVE／金秀賢躲21天現身了！　親上火線說明
台股狂殺906點史上第4大　前十大慘跌榜賴政府包一半
快訊／0056宣布配息！　4月23日除息
台積電擴產股民不買單！尾盤爆1.2萬張賣單
快訊／恩綺現身松山機場　將提早搭機離境
13歲少年夜飆撞牆　後座15歲友噴飛慘死！
日政府估「南海海槽大地震」最慘釀29萬死　235萬建築全倒
台銀黃金存摺飆新高　大戶懊悔：去年此時拿錢買ETF

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「和吳思瑤戰到底！」藍罷團備戰二階　邀黃士修任連署顧問

北捷清潔工「反光背心貼世壯運廣告」　張斯綱憂安全：淘汰廉價宣傳

2026高雄市長？賴瑞隆形象佳好人緣 名嘴界相繼力挺「扶龍王」每週南下

美麗島民調／賴清德恢復軍審　43.6%民眾認對抗統戰、29.2%稱為罷免

美麗島民調／綠營藉罷免完全執政？　54.3%民眾反對、僅38.3%可接受

抓包劉世芳稱「租金補貼凍200億」說謊　藍黨團：只凍結41億元

美麗島民調／「施政滿意度」賴清德55.6%、卓榮泰47.4%　創就任新高

紀念日及節日修法完成初審　關鍵條文歧見大保留送協商

民眾黨中央委員異動！孫正華突為「個人因素」請辭　張凱鈞遞補

徐巧芯座車駛入河濱單車道　北市府確定要開罰了

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

「和吳思瑤戰到底！」藍罷團備戰二階　邀黃士修任連署顧問

北捷清潔工「反光背心貼世壯運廣告」　張斯綱憂安全：淘汰廉價宣傳

2026高雄市長？賴瑞隆形象佳好人緣 名嘴界相繼力挺「扶龍王」每週南下

美麗島民調／賴清德恢復軍審　43.6%民眾認對抗統戰、29.2%稱為罷免

美麗島民調／綠營藉罷免完全執政？　54.3%民眾反對、僅38.3%可接受

抓包劉世芳稱「租金補貼凍200億」說謊　藍黨團：只凍結41億元

美麗島民調／「施政滿意度」賴清德55.6%、卓榮泰47.4%　創就任新高

紀念日及節日修法完成初審　關鍵條文歧見大保留送協商

民眾黨中央委員異動！孫正華突為「個人因素」請辭　張凱鈞遞補

徐巧芯座車駛入河濱單車道　北市府確定要開罰了

快訊／金秀賢哭了！全程不敢看鏡頭：我是膽小鬼⋯　哀悼金賽綸無法安息

五月天25週年最大生日趴！星宇航空助陣一起嗨翻賭城

最寵閨蜜三大星座！TOP1超重感情、絕不讓對方委屈　一認定穩交5年up

工藝中心「工藝入校」開放報名至4／7　教案錄取可獲8萬補助

「和吳思瑤戰到底！」藍罷團備戰二階　邀黃士修任連署顧問

桃機今年客運量估超越疫情前　華航董座揭「票價難降」2原因

國3北上白河路段深夜2貨車追撞　1駕駛受困獲救送醫

多貓家庭宮鬥內幕曝光！誰當「貓老大」原來是靠排班制？

獨／台88轎車撞緩撞車！車頭撞爛　駕駛送醫

北捷清潔工「反光背心貼世壯運廣告」　張斯綱憂安全：淘汰廉價宣傳

【情勒阿嬤】貓咪滿臉真誠討零食♥這誰拒絕得了啦

政治熱門新聞

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

台獨大師也遭殃！柯建銘轟林濁水「掩護中國多久了」　本人回應了

小微、恩綺31日要出境　劉世芳：一個訂好機票、一個恐有變數

徹底鬧翻？網問郭正亮的兩岸談判是什麼　黃暐瀚：應該是主張被統

以言語效忠敵人　現役軍人最重關7年

徐巧芯座車駛入河濱單車道　北市要開罰

民眾黨中央委員異動　張凱鈞遞補

美麗島民調／「施政滿意度」賴清德55.6%、卓榮泰47.4%　創就任新高

管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

賴清德備戰「美國關稅戰」　卓榮泰、吳釗燮昨赴總統官邸會商

3%軍公教加薪4月入帳？國防部回應了

「綠補選上又怎樣？」　趙少康：國民黨發動罷免

蔡正元控賴清德對陳情婦「叫人把她拖走」　總統府駁：無中生有

捨不得蘇巧慧被罷免　林右昌：一定要把民進黨51席顧好

更多熱門

相關新聞

美麗島民調／綠營藉罷免完全執政？　54.3%民眾反對、僅38.3%可接受

美麗島民調／綠營藉罷免完全執政？　54.3%民眾反對、僅38.3%可接受

全台大罷免烽火連天，民進黨中央已下達動員令，不僅協助罷團連署，更舉辦多場下鄉宣講。而《美麗島電子報》今（31日）公布最新「3月國政民調」，針對「行政院長卓榮泰稱在野黨刪預算讓社會分裂」，調查結果顯示，有35.8%認同、50.5%不認同；另外，「若大罷免讓民進黨完全執政」，有38.3民眾可以接受、54.3%不能接受。對此，美麗島認為，多數民眾對大罷免意向已見東風，更有超過半數民眾認為是一場力圖翻轉去年敗選的變相而畸形選舉。

「綠補選上又怎樣？」　趙少康：國民黨發動罷免

「綠補選上又怎樣？」　趙少康：國民黨發動罷免

罷免民調兩極化　趙：賴清德沒資格做總統

罷免民調兩極化　趙：賴清德沒資格做總統

罷免案領銜人被爆「紅統打手」　吳思瑤：國民黨的操作就是亂搞

罷免案領銜人被爆「紅統打手」　吳思瑤：國民黨的操作就是亂搞

2陸配限期今離境　黃國昌：大砲追殺小蝦米

2陸配限期今離境　黃國昌：大砲追殺小蝦米

關鍵字：

美麗島民調賴清德卓榮泰滿意度信任度民進黨國政民調

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

妻外出買尿布　恐怖爸虐待性侵女嬰死亡

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

他精準命中緬甸強震！示警台灣「1情況」要小心

柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥！

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

台女優日本出道「攻佔排行榜」番號曝光

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面