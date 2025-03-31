2陸配限期今離境！黃國昌：大砲追殺小蝦米　舉這幾案要卓榮泰做實事

記者袁茵／台北報導

陸配「亞亞」、「小微」、「恩綺」等人被檢舉在社群平台鼓吹武統，內政部移民署依法廢除3人依親居留權，而「亞亞」在25日離境，「小微」、「恩綺」期限到今（31日）晚為止。民眾黨主席黃國昌回應，行政院長卓榮泰若要抗中保台，就請做一點實事，並列舉科學城物流賣給紅色資本、阿兵哥防彈背心是中國劣質貨等，批評民進黨拿大砲追殺小蝦米，真正怪獸因為是綠色的，就連屁都不敢吭一聲。

▲黃國昌召開「縱放綠色權貴，不斷欺騙社會的司法院」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌31日上午召開「縱放綠色權貴，不斷欺騙社會的司法院」記者會，針對2陸配今天必須離境，行政院長卓榮泰說面對中共統戰滲透，只要有人主張武力跟暴力，「我一定請他出去」？黃國昌表示，「卓榮泰要抗中保台，那就請做一點實事」，民進黨是「嘴巴喊抗中保台」，實際上對真正出賣台灣國家利益事情的人，只要是民進黨權貴，動都不敢動。

黃國昌提到，自己講過非常多次，但沒什麼媒體要追，行政院也沒打算要回覆，攸關台灣高科技發展的科學城物流賣給紅色資本，「誰要負責？奇怪，怎麼沒看到卓榮泰震怒？」這科學城物流是用台灣納稅人的錢設立，很賺錢，裡面有涉及到高科技機敏資訊，怎麼可以落入紅色資本手上？這件事情一定要嚴查嚴辦，「你有看過民進黨上上下下有任何一個人講過這件事嗎？絕對沒有！因為科學城物流的股權買賣是在民進黨中央『喬』的，主持會議的是民進黨秘書長洪耀福」。

黃國昌指出，第二，阿兵哥穿著的防彈背心，是從中國來的劣質貨，結果國防部竟然沒有咎責，自己在外交國防委員會一直追，根本沒有咎責，表面上理由稱「時效已過」、「拖太久沒處理」、「現在沒辦法處理」，但為什麼會拖太久、為什麼沒有嚴查嚴辦，是因為搞出此事的公司董事長是「小英之友會」會長，「要辦什麼？你敢辦喔？要辦誰？」

黃國昌再指，更不用說拿台灣納稅人的錢洗到中國胡搞瞎搞，從爐心到聯合再生，自己今天下午國發基金調查委員會將繼續開會，要求說清楚講明白，「民眾黨絕對支持守護台灣國家安全，但不是像民進黨這樣，那已經不是選擇性執法，而是拿大砲在追殺小蝦米，真正的怪獸在那邊，因為長得是綠色的，所以屁都不敢吭一聲！」