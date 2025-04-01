鍾文智跑了法官爆抽換電話紀錄　台大教授：手法太詭異

記者黃翊婷／綜合報導

連一鮑魚前董事長鍾文智涉炒TDR獲利4.7億，被判30年5個月確定，卻棄保潛逃，目前已被檢方通緝；隨後官方又查出，高等法院庭長邱忠義、法官陳勇松在審理鍾文智是否應該繼續科技監控時，沒有將決定取消的裁定送達檢方，陳勇松甚至示書記官抽換電話紀錄。台大國發所教授劉靜怡直言，「這種手法太詭異了吧」，資深法官為何要這樣做，背後原因才是應該受到關注的重點。

▲鍾文智棄保潛逃，目前已被通緝。（資料照／記者游瓊華翻攝）

鍾文智因為炒作多檔TDR獲利4.7億，2023年5月被法院判處有期徒刑17年6月，並施以電子腳鐐科技監控。但在科技監控1年後，由庭長邱忠義、法官陳勇松組成的合議庭經審理，決定提高鍾文智的保釋金2000萬元，並停止對科技監控。

最高法院今年3月12日針對鍾文智涉案的7個罪行判決定讞，分別裁處8個月到9年10個月不等的刑期，沒想到人卻棄保潛逃，檢方立刻發布通緝。官方事後進行究責，認為合議庭的決策過程有疏失，於是高等法院在3月31日召開自律委員會。

自律委員會認為，當時合議庭未宣示裁定或指示書記官依裁定原本，製作正本送達雙方當事人，且二度增補審理單上裁定原本內容，卻未註記其原因及時間，陳勇松甚至指示書記官抽換電話紀錄，以上行為均違反職務上義務，損及司法形象及人民對於司法之信賴，故將2名法官送交法官評鑑。

對此，台大國發所教授劉靜怡在臉書發布多篇文章質疑，「這種手法太詭異了吧」，而且高院依舊沒有說明2位法官為何要這麼做的理由，司法機關縱放金融犯罪重刑犯是很嚴重的事情，後續必然會付出高昂代價，但資深法官為何要這樣做，背後原因才是大家應該關切的真正重點。