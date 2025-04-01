鍾文智潛逃　綠委要求徹查：與鍾勾結的絕不只高院庭長、法官

▲鍾文智遭通緝的照片。（圖／翻攝刑事局網站）



記者杜冠霖／台北報導

連一鮑魚前董事長鍾文智炒作多檔存託憑證（TDR），獲利4.7億元，被判刑30年5個月確定，他卻在判決確定隔天棄保潛逃，後續甚至查出法官指示抽換電話紀錄等爭議。綠委郭國文今（1日）表示，根本是朱國榮事件翻版。重大經濟犯罪一再落跑，這對司法威信是一大恥辱，鍾文智從判刑前，到判刑後有所勾結的人，都應該徹查金流，目前，高院僅把邱忠義，陳勇松移送評鑑，但涉嫌與鍾文智有所勾結的絕對不只這兩個人。

對於鍾文智案，郭國文表示，鍾文智從判刑前，到判刑後有所勾結的人，都應該徹查金流，鍾文智在被判刑前，到處砸錢請大家幫他寫文章，搞得好像關他就是迫害人權的問題，像是朱立倫的妻舅高思博，就用自己的「人權協會」，幫他辦了兩場公聽會。

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郭國文直言，終於等到鍾文智判刑確定，要被關超過30年，終於要接受法律制裁時，竟然又讓人跑掉了，根本是朱國榮事件翻版。重大經濟犯罪一再落跑，這對司法威信、對政府而言，都是一大恥辱。

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郭國文指出，整個鍾文智逃跑的過程，疑點重重，甚至高院涉及造假電話紀錄，還把過錯連對話紀錄都有AB稿造假，恐怕鍾文智早已買通政府各系統，這些知法犯法的人也早就有準備。目前，高院僅把邱忠義，陳勇松移送評鑑，但我相信，涉嫌與鍾文智有所勾結的絕對不只這兩個人。

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郭國文強調，政府要經得起考驗，就應該擴大徹查範圍，不只審判相關人員，過去跳出來幫鍾文智請命的、寫文章、開記者會、公聽會的人，金流都應該受到檢驗。政府要拾回民眾對於司法的信心，就必須用最高規格來檢討，更要讓與重大經濟罪犯勾結的人受到必要的懲處。