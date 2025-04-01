牛五蔵遭炎上！餐飲業「台南溫體牛不適合燒烤」　揭行業內幕

▲牛五蔵發聲明道歉。（圖／翻攝自臉書／牛五蔵 - 肉鍋 x 塩ホルモン）

記者周亭瑋／綜合報導

台南知名餐廳「牛五蔵」因兩盤肉售價破萬元、12櫛瓜賣880元，遭輿論撻伐。粉專「Jacky Bistro預約制餐酒館」就直言，其實台南溫體牛並不適合拿來燒烤，更不可能一盤賣到5千元，「一切都很不合理。」

「Jacky Bistro預約制餐酒館」老闆提到，台南溫體牛是乳牛、不是和牛，一盤肉賣到5千元不太合理，除非是用成本1公斤3千以上的日本和牛，才有可能到這個價位，「台南牛肉湯的牛肉，超過9成是使用乳牛的肉，大多是乳公牛、閹公牛、淘汰母乳牛及119牛，也就是快掛的乳牛，沒辦法挑。」

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他接著表示，「母乳牛生完之後，會有一半是公的一半是母的，那公的部分就是拿來吃，因為牠沒辦法生產牛奶，運氣好可以吃到淘汰的母乳牛，牠的肉會比較細緻，也多了一層奶香。」

業者直言，溫體牛本身不太適合做燒烤，可能會有太老的風險，除非知道怎麼醃漬，如果業者買到的牛剛好是119牛，那這下就糟糕了；另外，拿內臟來烤會比較好，但內臟本身很便宜，那才是真正的暴利。

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