鍾文智潛逃「三方都不知」　律師曝4問題：這次真的很嚴重

記者黃翊婷／綜合報導

連一鮑魚前董事長鍾文智炒作多檔存託憑證（TDR），獲利4.7億元，被判刑30年5個月確定，他卻在判決確定隔天棄保潛逃，後續甚至查出法官指示抽換電話紀錄等爭議。律師林智群針對此事提出4個問題，包含在法官、檢察官、書記官都不知道的情況下，鍾文智的律師怎麼會知道，還可以辦交保，「這次事情真的很嚴重，對司法的打擊也很大」。

▲鍾文智在判決確定隔天便棄保潛逃。（圖／翻攝刑事局重要緊急查緝專案）

鍾文智棄保潛逃，高等法院庭長邱忠義、法官陳勇松在審理鍾文智是否應該繼續科技監控時，沒有將決定取消的裁定送達檢方，陳勇松甚至示書記官抽換電話紀錄，引發外界關注。官方事後進行究責，認為合議庭的決策過程有疏失，於是高等法院在3月31日召開自律委員會。

自律委員會認為，當時合議庭未宣示裁定或指示書記官依裁定原本，製作正本送達雙方當事人，且二度增補審理單上裁定原本內容，卻未註記其原因及時間，法官陳勇松甚至指示書記官抽換電話紀錄，以上行為均違反職務上義務，並損及司法形象及人民對於司法之信賴，故將2名法官送交法官評鑑。

律師林智群在臉書發文分享個人見解，他認為鍾文智這個案子有幾個問題，「一言以蔽之，就是一問三不知，一個問題，三個不知道」，首先是法官怎麼會不知道有沒有寫裁定原本，連什麼時候寫的也不清楚，如果是一開始忘記寫，過了半年被發現才補寫，那判決原本就不能逆寫日期，否則可能有公務員登載不實的問題。

林智群接著說道，第二的問題是，書記官怎麼會沒收到判決原本；第三個問題是，檢察官怎麼會不知道有這個裁定，如果檢方不知道，就無從抗告，「裁定從頭到尾沒作成，檢察官怎麼抗告？」

最後一個問題，林智群指出，在法官、檢察官、書記官都不知道的情況下，鍾文智的律師怎麼會知道，甚至還可以辦交保，並讓鍾解除電子監控設備。

林智群表示，法官要處理的案件很多，有時候確實可能寫錯判決，當事人或律師發現後，頂多聲請更正裁定就算了，「人嘛，怎麼可能都不出錯？」但這次的事情真的很嚴重，可能會對司法造成很大的打擊，司法院應該好好調查，若沒有真相，恐怕難以杜悠悠之口。