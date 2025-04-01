鍾文智何時解電子監控？　黃國昌要高檢署說明：檢察官不可能最近才知

記者袁茵／台北報導

炒作存託憑證（TDR）遭判30年5月的「連一鮑魚」前董事長鍾文智，判決定讞後棄保潛逃被通緝；《鏡週刊》昨（3月31日）爆出，高院涉及偽造AB版不實電話記錄，目的無非要甩鍋給檢察官。但長期追鍾文智案的民眾黨立委黃國昌今（1日）再進一步質疑，包括當初是高等法院的誰發新聞稿散播假訊息，以及檢察官是什麼時候知道解除電子監控？

▲民眾黨團總召黃國昌召開「不要懷疑民進黨立委 護航弊案的決心」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

黃國昌1日上午召開「不要懷疑民進黨立委護航弊案的決心」記者會，針對《鏡週刊》爆出鍾文智案，高院涉及AB版不實的電話記錄，目的是要甩鍋給檢察官？黃國昌表示，此案只能說「水很深」，先看昨天司法院跟高院做的決定，審判長邱忠義與受命法官要交付法官評鑑，這是最基本的處置，但司法院對於他提出的問題卻完全不敢回應。

黃國昌指出，自己昨天提出的問題，第一，當初事情爆發時，高等法院的誰發新聞稿給記者散播假訊息？此案司法院也好、高等法院也好，昨天完全沒有回應，事實上高院當初發的新聞稿稱「檢察官沒表示反對意見」是假的，因為檢察官當庭就表示意見了。

黃國昌提到，司法院對他們自己函覆的內容虛偽不實，也沒提出任何說明，司法院當初回給他的訊息是「有做裁定」，但後來被他抓包根本沒做裁定，「鍾文智真的是有通天的本領！」昨天司法院對高等法院的處置是最基本的，但在這過程當中，是誰在一路護航，最後紙包不住火、群體炸鍋，此時才趕快斷尾求生，這件事情司法院要說清楚講明白。

黃國昌說，第二，針對檢察官的部分，檢察官當初的確有表達意見，高院也沒做裁定，用案件審理單，私下電話聯絡人就放了，但這件事情還沒結束，就算檢察官當初不知道，但目前為止也沒回答一個問題，就是「他們（檢察官）是什麼時候知道？是現在才知道嗎？」這件事情檢察官還沒有回答，「他們絕對不可能是到最近才知道解除電子監控。」此部分有必要請高等檢察署說明清楚。