鍾文智案遭爆電話紀錄造假　高院澄清：「回憶」後記載真實狀況

▲鍾文智落跑後續追究責任，有媒體發現高院疑似假造電話紀錄。（圖／翻攝刑事局重要緊急查緝專案）

記者吳銘峯／台北報導

「連一鮑魚」前董事長、「摩坦利」投資公司負責人鍾文智遭判刑定讞後人間蒸發。有媒體報導，檢方3月14調閱高院電話紀錄，與鍾文智落跑後檢方3月20日再調閱電話紀錄，竟然前後版本不一，高院疑似假造電話紀錄。高院1日上午發聲明澄清，強調是書記官一開始漏未記載，經過回憶，確認真實情況後，才改記載真實的情況。

鍾文智炒作多檔TDR，高等法院2023年5月間的二審將他判處有期徒刑17年6月，並在2023年10月間裁定對他實施電子腳鐐科技監控，限制出境出海、並定時到派出所報到。全案上訴第三審最高法院期間，高等法院去年8月法官調動，將本案改發由庭長邱忠義、法官陳勇松組成的合議庭審理。

合議庭審理後，在科技監控1年後的2024年10月間，決定提高鍾文智保釋金2000萬元，並停止對鍾文智科技監控。不過當時合議庭決議後並未做出實體裁定，而是以「審理單代替裁定」，也沒有送達檢察官，就通知鍾文智前來繳交保金並拆卸電子腳鐐設備。等今年3月12日最高法院將鍾文智判刑定讞後，鍾文智人間蒸發。官方追究責任，認為邱忠義、陳勇松有多項違失，陳勇松還抽換電話紀錄，因此將2人送法官評鑑。

有媒體在31日深夜獨家報導，稱高等檢察署於3月14日閱卷取得的高院的電話記錄中，記載「本院如增加保證金 2000 萬元，檢察官有無意見？」。但台北地檢署於3月20日另外向高院調卷時，，竟出現另一個版本的電話記錄，其中多了一句「不予延長科技設備監控」，2版本前後不一，高等法院電話紀錄明顯造假。

對此，高院1日一早就發聲明回應，高院稱去年10月開庭決定是否要解除科技監控時，當時高院書記官依照法官指示，並向高檢署書記官電話詢問，內容就是「本院擬增加保金 2000 萬元，不予延長科控設備監控，檢察官有無意見？」只是製作電話紀錄時，漏未紀錄「不予延長科技設備監控」，當時法官陳勇松也沒有注意到就批示附卷。等到事發後，陳勇松與書記官「回憶」當時實際的情況時，書記官才「確認」真正的內容，因此才依實際情況再製作電話紀錄，並抽換原本錯誤的電話紀錄。高院強調，「絕無週刊所載偽造情事，請勿妄加臆測。」