柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥：嚴重違反醫師誓言

▲柯文哲被戒護至合作醫院就診，僅約2小時就回到北所。（圖／民眾黨提供）

記者周亭瑋／採訪報導

前民眾黨主席柯文哲自去年9月被羈押禁見，出現血尿、噁心嘔吐等疑似腎衰竭狀況，妻子陳佩琪近日更透露，他因劇烈腰痛，而服用嗎啡類止痛藥Tramadol。對此，「兩光獸醫師」進行詳解，更抨擊這是非常離譜的用藥，「我不知道開這張處方籤的『醫師』有沒有執照，是否具備相關專業的醫療知識，他已嚴重違反醫師誓言了。」

兩光獸醫師怒指，有關柯文哲的用藥有多扯，可能非醫藥背景的你們並不清楚，Tramadol這個藥物屬於管制藥，是一種作用在中樞神經系統的鴉片類止痛劑。

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他也向《ETtoday新聞雲》記者透露，自己同時也是癌症患者，數年前接受腦科手術後，曾靠Tramadol撐過一段不算短暫的時間，才總算將術後強烈的痛感給壓制下來，「Tramadol相較於其他鴉片類藥物，其呼吸抑制的作用並不那麼明顯；然而，它所造成的噁心、嘔吐、出汗及便秘等症狀，依舊會讓病患吃足苦頭。」

▲陳佩琪淚喊話，「請給柯文哲醫療的權利」。（圖／記者屠惠剛攝）

兩光獸醫師直言，如果將Tramadol跟抗憂鬱藥物合併使用，會大幅降低癲癇的發作閾值，使病患非常容易出現癲癇大發作的症狀，「好巧不巧我也中過。但還沒完...這個藥是透過肝臟代謝的，用於肝功能不佳的患者，會導致凝血功能異常的情形出現，這是跟肝臟會生成部分的凝血因子有關。如果長期大量使用，很可能會造成肝細胞受損，而導致爆肝。」

不僅如此，他更透露最嚴重情況，就是肝臟解毒機能完全停擺，讓毒素進入血行，引起「肝腦病症候群」，毒素隨著血流進入腦部造成神經功能紊亂，最終休克而死亡。

▲柯文哲自去年9月被羈押禁見到現在。（圖／記者黃哲民攝）

另外，他不忘解釋「Tramadol 2# QID」的意思，這是在開立處方籤時的專業術語，意指每天服用Tramadol這個藥物4次，每次吃2顆，也就是一天要吃高達8顆的Tramadol，「當時在我剛開完刀最痛的時候，不過一天吃2至3顆，就已經快要出現副作用了，他竟一天吃8顆？」

最後，兩光獸醫師也嚴肅表示，「我不知道開這張處方籤的『醫師』有沒有執照，也不確定他是否具備相關『專業的醫療知識』。在我眼中，他開這張處方籤，根本就像是讓柯文哲醫師慢性自殺一樣。表面上感覺有給予妥善的醫療處置，實際上用藥完全沒有考慮患者本身既存的疾病，已嚴重違反『醫師誓言』了！」

．兩光獸醫師授權引用。