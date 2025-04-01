去年拆夥好味小姐！「營養師品瑄」品牌將結束營業了

▲好味團隊與品瑄見面。（圖／翻攝自Threads／ladyflavor）

記者周亭瑋／綜合報導

知名YouTuber營養師品瑄去年才和「好味小姐」團隊拆夥。如今，「好味小姐」團隊宣布，旗下品牌「營養師品瑄」將於5月1日停止營業。消息一出，掀起熱烈討論，不少網友留言開嘲諷，「其實也只剩一種產品可以買了，大概早就想關了吧」、「趕快結束最好」。

好味小姐在限動發文，表示「營養師品瑄」將於5月1日停止營業，並進行全館出清大特價，「為了讓大家順利收到貨及後續客服需求，我們最後下單時間為4月18日（五）；另外，客服會持續服務至4月30日，有問題一樣可以詢問。」

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▲「營養師品瑄」將結束營業。（圖／翻攝自IG）

由於品瑄曾被質疑暗撕「好味小姐」團隊，遭到不少粉絲撻伐，儘管事後刪文道歉，仍不被買單。如今，就有網友在Dcard轉貼消息，直呼「這代表他們不會有這個品牌的宣傳，跟其他事項會跟品瑄接觸啦，品瑄再也不會不平衡了！恭喜賀喜狂喜！」

而網友們也紛紛回應，「讓我們來看看這顆大頭能走出什麼路」、「這樣以後就不用再陰陽怪氣了吧！不太懂為什麼心裡有疙瘩不直接跟前公司溝通呢？這樣攤上檯面對兩邊都不好吧」、「雖然這一串事情都很問號，但飽飽凍跟早餐球我覺得很好吃，好可惜了這個商品」、「恭喜好味，賀喜好味」。

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