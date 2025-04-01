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最快今強制出境！小微委屈哭了「被霸凌」：我沒危害恐嚇台灣

▲▼陸配小微。（圖／翻攝X）

▲陸配小微。（圖／翻攝X）

記者鄺郁庭／綜合報導

陸配「小微」曾拍影片說出「台灣是中國的台灣」、「台灣滿街上插的都是五星紅旗」等言論，遭移民署廢除依親居留許可，須於3月31前離境，但她沒有動靜。就有社群平台出現一則她的自白影片，委屈哭訴遭台灣男同胞盜片、斷章取義，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。

小微日前曾在抖音頻道「台灣省夫婦三個孩子」PO出收到內政部處分書，當時她高喊自己愛國是光榮的，任何代價都接受，要光榮幸福回家，「我是堂堂正正的中國人！永遠不怕事，任何狂風暴雨來，我都接住」。不過，在陸配「亞亞」離境後，小微轉趨低調，甚至頻道悄悄消失。

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但「西瓜視頻」最近出現1段疑似小微的3分鐘自白影片，畫面中她面對鏡頭哭訴，她有自己的立場和想法，畢竟自己是在中國大陸長大的，「我不愛我的國，難道我來愛你嗎？」如果台灣人覺得她有錯，可以警告她在這片土地上不能發這些作品，不能喊「我是中國人」，「你們把我曝光在電視上，現在我走在街上，都認識我，我被霸凌，我被辱罵，造成了我的生活影響。」

小微說她是中國人、嫁來台灣，很愛她的愛人也愛上了台灣。因為丈夫賺得不多，她想幫忙分擔家庭壓力，選擇做自媒體發發短影片吸引粉絲，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣。」

小微對於影片在電視上曝光、被轉傳到YouTube覺得很委屈，「你們好可惡，你們這些雙標行為，你們今天為了賺錢，拿我、偷我的視頻拿去發，你們的良心在哪裡？」明明印象中的台灣人是有教養、素質、道德觀的，「你們這些人，損害了台灣人民這些好。」

《ETtoday新聞雲》掌握，小微今早已被移民署人員帶往新北市專勤隊，今將查驗相關旅行證件是否有過期，移民署高層也會召開會議，擬定強制遣返作業程序。

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