整理包／川普「解放日」關稅計畫倒數！可能措施、對台影響一次看

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）計劃於4月2日宣布的「解放日」（Liberation Day），將對全球實施一系列大規模關稅，這一舉措旨在糾正美國與其他國家之間的貿易逆差，並試圖重塑美國的經濟模式，不過也可能引發全球經濟連鎖反應。為此，《ETtoday新聞雲》也整理此次關稅風暴可能帶來的措施與影響，供讀者一次看懂。

背景

川普自2月初起開始對外界釋放關稅計劃的訊號，並逐步增加力度。首先，他宣布對來自加拿大和墨西哥的商品徵收高達25%的關稅，並要求這些國家採取更多措施打擊非法移民和毒品芬太尼（fentanyl）的走私。雖然這些關稅措施的實施時間被推遲至3月，但在4月2日後的豁免情況仍不明朗。

對於中國，川普政府已經對其商品額外徵收20%的關稅，指控中國在芬太尼等毒品供應鏈中的角色。此舉進一步加劇了美中之間的緊張關係。

主要措施

4月2日的關稅計劃將涵蓋所有與美國存在貿易逆差的主要國家和地區，包括中國、歐盟、墨西哥、越南、台灣、日本、韓國和加拿大。這些國家被美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稱為「骯髒15國」（Dirty 15）。

美國的對等關稅計劃將考慮這些國家對美國商品徵收的關稅，以及增值稅或數位服務稅等其他因素。此外，川普可能會進一步針對特定產業，例如藥品、半導體和木材，實施額外關稅。

各國反應

面對川普的關稅措施，各國迅速採取反制行動。中國對美國農產品（如大豆）徵收10%至15%的報復性關稅；歐盟則準備對美國鋼鋁產品課徵關稅。歐盟威脅自4月起分階段對價值約280億美元的美國商品徵收關稅，受影響產品包括波本威士忌和摩托車等。

加拿大已對價值約600億加幣的美國商品徵收關稅，主要涉及鋼鋁產品和電腦等。墨西哥則計劃在4月初做出全面回應。

台灣的挑戰與機遇

台灣作為美國重要的貿易夥伴之一，也在「骯髒15國」名單中。台灣對美出口的主要產品為半導體及電腦產品，這些產品由於替代品有限，有較高獲得豁免的可能性。然而，川普的關稅措施仍可能對台灣的貿易和經濟造成重大影響，特別是那些半導體以外、替代品較多的產品類別。

根據台灣主計總局的數據，2024年外部需求佔GDP的13.2%，對美國的出口總額達1,114億美元，較去年同期成長46.1%。對美國出口成長幅度遠超過對其他地區的幅度，成為過去一年台灣貿易成長的主要動力。

經濟影響

經濟學家普遍認為，川普的關稅措施將對全球經濟產生深遠影響。高盛預測，這些關稅措施可能會使美國經濟成長率減少0.8個百分點，甚至可能達到1.3個百分點的減幅。通膨也將上升，德意志銀行估計，通膨率可能會增加1.2個百分點。

此外，關稅措施還可能影響美國的社會正義。低收入勞工的薪水中很大一部分用於消費，他們的支出更多是用於購買易受關稅影響的基本商品。研究機構耶魯預算實驗室預計，第一波關稅將使處於收入底層的家庭可支配收入下降約2.5%。