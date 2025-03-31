小微仍未買機票　移民署說重話：明將強制驅離

▲陸配恩綺現身松山機場，由移民署人員陪同已搭機離境。（圖／民眾提供）



記者張君豪／台北報導

來台定居的趙姓、張姓中國大陸配偶分別以「小微」及「恩綺」名稱，在大陸網路平台抖音發布影片鼓吹武統侵略言論，經陸委會會同移民署依法廢止居留許可，並要求限期離境。31日是兩人離台的最後期限、移民署證實，網名恩綺的安徽籍陸配張女已於31日晚間從松山機場搭機離台，至於現住在新北市林口區的貴州省陸配趙女則遲遲未購買機票且仍未離境。「小微」先生透過媒體訴求將針對移民署取消太太居留權提起訴願，但移民署強調不影響限期遣返進度。



▲陸配恩綺(左)、小微(右)在網路發表武統論均遭限期出境 。（圖／翻攝抖音）

對此移民署強調，公權力不容挑戰！若網名「小微」的趙女未依期限內出境，將依違反「兩岸人民關係條例」18條規定，依法將於4月1日白天執行強制出境作業。移民署並重申，針對任何違反我國法律規定之行為，一定會依法究辦，絕不寬貸，以維護國家安全及社會安定。

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